Lorenzo Maria Napolitano 31 gennaio 2026 (modifica il 31 gennaio 2026 | 22:02)

Big match domani in NBA. Una delle sfide più interessanti che propone il massimo campionato americano di basket è quella tra i San Antonio Spurs, che stanno ruggendo nella Western Conference, e gli Orlando Magic, vera e propria scheggia impazzita ad Est e che sta tornando continuità negli ultimi anni. La data da cerchiare in rosso sul calendario è domani, 1 febbraio, alle ore 22:00. Dato l'orario, assistere a questo match è un'occasione da non perdere per ogni fan amante della NBA in Italia.

Dove vedere San Antonio Spurs-Orlando Magic in diretta TV e streaming gratis — San Antonio Spurs-Orlando Magic sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca San Antonio Spurs-Orlando Magic sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento di forma delle due squadre — I San Antonio Spurs sono secondi nella selvaggia Western Conference, alle spalle soltanto dei campioni in carica Oklahoma City Thunder. Ma quest'anno la franchigia texana ha dato grandi prove di forza contro i campioni, battendoli in più di un'occasione. Sono infatti tra le favorite per la vittoria finale. Discorso diverso per gli Orlando Magic: al contrario degli Spurs, non vantano un quintetto così competitivo e nemmeno un roster altrettanto profondo, ma ci sono giocatori di qualità che stanno, anno dopo anno, alzando il livello della rosa, portando i Magic sempre in post-seaosn. Tra questi sicuramente Paolo Banchero, ma anche Anthony Black e Suggs. I primi due, tra l'altro, sono stati decisivi nell'ultima sfida degli Orlando contro i Miami Heat, vinta 133-124.

I probabili quintetti di San Antonio Spurs-Orlando Magic — Gli Orlando Magic daranno continuità al quintetto che ha vinto le ultime due partite, provando a strappare posizioni che garantiscano l'accesso ai playoff senza passare per i play-in. Spurs, invece, con lo starter five che sta mettendo a ferro e fuoco la Western Conference.

Orlando Magic: P. Banchero, T. Da Silva, W. Carter, D. Bane, A. Black.

San Antonio Spurs: H. Barnes, J. Champagnie, V. Wembanyama, D. Vassell, S. Castle.