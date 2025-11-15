San Antonio Spurs-Sacramento Kings, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Dopo le partite valide per la NBA Cup si sfidano Sacramento Kings e San Antonio Spurs, domenica 16 novembre alle 22:00 italiane. Il confronto metterà l’una contro l’altra una delle protagoniste della Western Conference in questo inizio di stagione, ed una - i Kings - che sta trovando più difficoltà del previsto in questo avvio. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.
Un’occasione perfetta per godersi San Antonio Spurs-Sacramento Kings ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Nba in tempo reale.
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Come arrivano al match le due squadre—
I San Antonio Spurs continuano la loro cavalcata verso le zone più alte della classifica, spinti dalla loro stella Victor Wembanyama. Contro Golden State abbiamo assistito ad una grande accelerazione dell’intesa tra il talento francese e Castle, che sono andati in tripla doppia nella stessa partita. Nessuno agli Spurs c’era riuscito prima d’ora.
Male, molto male, invece, Sacramento. Hanno subito 133 punti contro gli Atlanta Hawks orfani di Trae Young. Nella Western Conference occupano le posizioni più basse insieme a Dallas e New Orleans, ma differentemente - almeno ai texani - alle altre franchigie, non si notano grossi segni di miglioramento. Il che rende gli Spurs i grandi favoriti per la sfida.
I probabili quintetti di San Antonio Spurs-Sacramento Kings—
I San Antonio Spurs sono tra le squadre più in forma della NBA in questo momento e senza dubbio continueranno il loro percorso nel segno della continuità. Da rivedere invece qualche scelta tra le fila dei Kings, che necessitano di cambiare passo.
San Antonio Spurs: D. Vassell, H. Barnes, V. Wembanyama, S. Castle, D. Fox
Sacramento Kings: D. Derozan, P. Achiuwa, D. Sabonis, D. Westbrook, S. Schroder.
Non perdere San Antonio Spurs-Sacramento Kings, tra le sfide più avvincenti del prossimo turno Nba, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.
