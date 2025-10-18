San Jose-Austin: Streaming Gratis, Diretta TV e probabili formazioni

San Jose Earthquakes-Austin FC, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle 03:00: streaming gratis su Bet365. Scopri come vederla

Vincenzo Bellino Redattore 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 01:54)

Domenica 19 ottobre 2025, alle 03:00, il turno numero 34 della Major League Soccer propone la sfida tra San Jose Earthquakes e Austin FC, un duello fondamentale soprattutto per la formazione di casa che deve vincere e sperare in un eventuale passo falso delle dirette concorrenti per staccare il pass per i play-off. La compagine ospite, invece, è già sicura di un biglietto per la seconda fase della stagione. Guarda ora San Jose-Austin GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui San Jose Earthquakes — È stata una stagione altalenante per San Jose, protagonista davanti al proprio pubblico, ma in affanno lontano da casa. Il punto debole della squadra californiana rimane la fase difensiva, 62 gol subiti in 33 giornate sono decisamente troppi e hanno condizionato quella continuità di risultati che è mancata per gran parte della regular season. Tuttavia, nonostante le difficoltà evidenziate, i Quakes si giocano l'accesso ai play-off, ma dovranno battere Austin e sperare.

Qui Austin FC — Luci e ombre anche per i texani, che però sono già sicuri di partecipare alla fase ad eliminazione diretta. Come San Jose, Austin ha mostrato una solidità importante tra le mura amiche, ma ha faticato ad imporsi lontana dal proprio pubblico: sono appena 3, su 16 gare disputate, le vittorie ottenute in trasferta. Come si spiega il rendimento altalenante? La vena realizzativa di Sebastián Driussi rimane la principale arma offensiva, ma non sempre riesce a sopperire alla mancanza di equilibrio tattico che condiziona in negativo i risultati della squadra di Nico Estevez che nelle ultime 5 partite ha collezionato 2 vittorie, altrettanti pareggi e 1 sconfitta.

San Jose-Austin, probabili formazioni — 3-4-3 coraggioso per gli Earthquakes con Daniel tra i pali e una difesa a tre composta da Floriani, Munie e Roberts. Sulle corsie laterali agiranno Kikanovic e Bouda, pronti a garantire ampiezza e spinta. In mezzo al campo, Harkes e Vieira formeranno la cerniera centrale, alternandosi tra interdizione e costruzione. In attacco, spazio a un tridente di grande qualità e potenza: Espinoza e Arango sugli esterni per creare e rifinire, con Martinez rifinitore.

Austin risponde a specchio con Stuver in porta, supportato da una retroguardia a tre composta da Hines-Ike, Djordjevic e Svatok. Sugli esterni, Desler e Biro offriranno corsa e profondità, mentre in mezzo Sabovic e Pereira garantiranno dinamismo e qualità nel palleggio. Davanti, Bukari, Uzuni e Wolff formeranno il tridente offensivo.

SAN JOSE EARTHQUAKES (3-4-3): Daniel, Floriani, Munie, Roberts, Kikanovic, Harkes, Vieira, Bouda, Espinoza, Martinez, Arango. Allenatore: Bruce Arena

AUSTIN FC (3-4-3): Stuver, Hines-Ike, Djordjevic, Svatok, Desler, Sabovic, Pereira, Biro, Bukari, Uzuni, Wolff. Allenatore: Nico Estevez

