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San Lorenzo-Defensa y Justicia, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

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Non perdere San Lorenzo-Defensa y Justicia: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Domani, lunedì 16 marzo, scendono in campo San Lorenzo e Defensa y Justicia per la Primera División. La gara, valevole per la decima giornata del campionato argentino, inizierà alle 22:30 orario italiano. Scopri come seguire gratuitamente la gara in diretta tv e streaming live.

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Dove vedere San Lorenzo-Defensa y Justicia in diretta TV e streaming gratis

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San Lorenzo-Defensa y Justicia sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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    • Il momento delle due squadre

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    Dopo una partenza con una sconfitta, il San Lorenzo ha iniziato a raccogliere punti con maggiore regolarità, alternando vittorie e pareggi. Proprio i pareggi sono stati una costante nelle ultime settimane: l’ultimo è arrivato contro il Boca Juniors, risultato che ha rappresentato il terzo pareggio consecutivo per la squadra. Il Defensa y Justicia ha vissuto un 2025 abbastanza regolare ma senza riuscire a compiere il salto di qualità necessario per raggiungere i playoff. In entrambe le fasi del campionato la squadra ha chiuso con 19 punti, un bottino che non è bastato per entrare tra le migliori del torneo. Anche l’inizio della nuova stagione segue una linea simile: rendimento discreto ma con tanti pareggi. La squadra di Florencio Varela ha infatti già collezionato sette pareggi nelle prime nove partite, compreso l’ultimo 1-1 contro il Central Córdoba.

    Le probabili formazioni di San Lorenzo-Defensa y Justicia

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    Il San Lorenzo dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3, puntando su Cuello come riferimento offensivo insieme agli esterni Rodriguez e Giuli. Il Defensa y Justicia potrebbe rispondere con un 3-5-1-1, con Mirittelo come punta centrale supportata dalla qualità di Molinas e dalla spinta degli esterni.

    San Lorenzo (4-3-3): Gil; Sorrentino, Hernandez, Romagna, Lopez; Tripicchio, Ambrosini, Cardillo; Rodriguez, Cuello, Giuli.

    Defensa y Justicia (3-5-1-1): Fiermarin; Fernandez, Amor, Souto; Lucero, Botta, Gutierrez, Banega, Molinas, Hausch; Mirittelo.

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