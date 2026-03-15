Dove vedere San Lorenzo-Defensa y Justicia in diretta TV e streaming gratis

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Il momento delle due squadre

Dopo una partenza con una sconfitta, il San Lorenzo ha iniziato a raccogliere punti con maggiore regolarità, alternando vittorie e pareggi. Proprio i pareggi sono stati una costante nelle ultime settimane: l’ultimo è arrivato contro il Boca Juniors, risultato che ha rappresentato il terzo pareggio consecutivo per la squadra. Il Defensa y Justicia ha vissuto un 2025 abbastanza regolare ma senza riuscire a compiere il salto di qualità necessario per raggiungere i playoff. In entrambe le fasi del campionato la squadra ha chiuso con 19 punti, un bottino che non è bastato per entrare tra le migliori del torneo. Anche l’inizio della nuova stagione segue una linea simile: rendimento discreto ma con tanti pareggi. La squadra di Florencio Varela ha infatti già collezionato sette pareggi nelle prime nove partite, compreso l’ultimo 1-1 contro il Central Córdoba.