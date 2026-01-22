Non perdere San Lorenzo-Lanus: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 22 gennaio 2026 (modifica il 22 gennaio 2026 | 23:02)

Ritorna il fascino del campionato argentino, uno dei più affascinanti e complessi di tutto il Sudamerica. Il 23 gennaio ci sarà la prima giornata del Torneo Apertura. Una delle partite più avvincenti sarà quella tra San Lorenzo e Lanus. Il match andrà in scena venerdì 23 gennaio, dallo Stadio Pedro Bidegain di Buenos Aires.

Hai tre possibilità per vedere San Lorenzo-Lanus in streaming gratis

Dove vedere San Lorenzo-Lanus in diretta TV e streaming gratis — La partita sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati.

Il momento delle due squadre — L’ultima stagione non ha visto le due squadre grandi protagonisti né dell’Apertura, tantomeno del Clausura. A vivere una stagione più positiva è stato il San Lorenzo, che nel Torneo Apertura si è fermato in semifinale contro il Platense. Il Lanus invece si è fermato subito, uscendo al primo turno sotto i colpi del Boca Juniors. Nel Clausura, invece, entrambi i club sono stati subito eliminati. Il San Lorenzo contro il Central Cordoba, mentre il Lanus contro il Tigre.

Le probabili formazioni di San Lorenzo-Lanus — San Lorenzo e Lanus approcceranno alla prima sfida del torneo Apertura con lo stesso schema tattico. Il riferimento offensivo dei padroni di casa sarà Tripichio, mentre per gli ospiti Castillo, coadiuvato molto probabilmente dal tridente composto da Moreno, Aquino e Salvio.

San Lorenzo (4-2-3-1): Gill; Herrera, Romaña, Hernández, T. Rodríguez; Perruzzi, Gulli; Cerutti, Cuello, Reali; Tripichio.

Lanús (4-2-3-1): Losada; Morgantini, Izquierdoz, Dejesús, Marcich; Medina, Peña; Moreno, Aquino; Salvio, Castillo.