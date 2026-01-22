derbyderbyderby streaming San Lorenzo-Lanus, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Ritorna il fascino del campionato argentino, uno dei più affascinanti e complessi di tutto il Sudamerica. Il 23 gennaio ci sarà la prima giornata del Torneo Apertura. Una delle partite più avvincenti sarà quella tra San Lorenzo e Lanus. Il match andrà in scena venerdì 23 gennaio, dallo Stadio Pedro Bidegain di Buenos Aires.

Dove vedere San Lorenzo-Lanus in diretta TV e streaming gratis

La partita sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca San Lorenzo-Lanus sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    L’ultima stagione non ha visto le due squadre grandi protagonisti né dell’Apertura, tantomeno del Clausura. A vivere una stagione più positiva è stato il San Lorenzo, che nel Torneo Apertura si è fermato in semifinale contro il Platense. Il Lanus invece si è fermato subito, uscendo al primo turno sotto i colpi del Boca Juniors. Nel Clausura, invece, entrambi i club sono stati subito eliminati. Il San Lorenzo contro il Central Cordoba, mentre il Lanus contro il Tigre.

    Le probabili formazioni di San Lorenzo-Lanus

    San Lorenzo e Lanus approcceranno alla prima sfida del torneo Apertura con lo stesso schema tattico. Il riferimento offensivo dei padroni di casa sarà Tripichio, mentre per gli ospiti Castillo, coadiuvato molto probabilmente dal tridente composto da Moreno, Aquino e Salvio.

    San Lorenzo (4-2-3-1): Gill; Herrera, Romaña, Hernández, T. Rodríguez; Perruzzi, Gulli; Cerutti, Cuello, Reali; Tripichio.

    Lanús (4-2-3-1): Losada; Morgantini, Izquierdoz, Dejesús, Marcich; Medina, Peña; Moreno, Aquino; Salvio, Castillo.

