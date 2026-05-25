Buenos Aires sa essere bellissima quando il calcio diventa tensione pura. Le luci del Bidegain Stadium, il rumore continuo delle tribune e quella sensazione di attesa che accompagna le partite decisive faranno da sfondo alla sfida tra San Lorenzo e Deportivo Recoleta, in programma nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio. Novanta minuti che possono cambiare il destino europeo di entrambe le squadre dentro questa Copa Sudamericana. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SAN LORENZO-RECOLETA CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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Il San Lorenzo arriva all’appuntamento con entusiasmo ritrovato dopo il clamoroso 2-2 ottenuto in rimonta sul campo del Santos. Sotto di due reti in Brasile, il “Ciclón” ha trovato forza, orgoglio e personalità per riaprire una partita che sembrava ormai persa. Un risultato che ha lasciato gli argentini al comando del girone e con la possibilità di conquistare la qualificazione agli ottavi davanti al proprio pubblico.

Il Deportivo Recoleta però non arriva a Buenos Aires per fare la comparsa. Cinque pareggi consecutivi nel girone raccontano una squadra difficile da piegare, organizzata e molto compatta nei momenti di sofferenza. I paraguayani sanno che una vittoria li porterebbe incredibilmente in testa al gruppo e per questo giocheranno con grande attenzione ma anche con la consapevolezza di avere ancora tutto nelle proprie mani.

Probabili formazioni

Il San Lorenzo dovrebbe confermare il proprio sistema con difesa a tre e grande intensità sugli esterni. Davanti a Gill agiranno Herrera, Romana e Montenegro, mentre Insaurralde e Barrios avranno il compito di accompagnare continuamente la manovra offensiva. In mezzo spazio a Tripichio e Gulli, con De Ritis alle spalle della coppia formata da Cuello e Auzmendi.

Il Deportivo Recoleta dovrebbe invece affidarsi a una struttura più prudente e compatta. Ferreira guiderà la difesa composta da Echeguren, Marotta, Cardoso e Mosquera. A centrocampo Baez, Franco e Dominguez cercheranno equilibrio e aggressività, mentre Rios e Noguera agiranno a supporto di Wlk, uomo più pericoloso del reparto offensivo ospite.

San Lorenzo: Gill; Herrera, Romana, Montenegro; Insaurralde, Tripichio, Gulli, Barrios, De Ritis; Cuello, Auzmendi.

Deportivo Recoleta: Ferreira; Echeguren, Marotta, Cardoso, Mosquera; Baez, Franco, Dominguez, Rios; Noguera, Wlk.

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