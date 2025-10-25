San Paolo-Bahia, trentesima giornata di Serie A brasiliana: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 10:49)

Nella notte tra sabato 25 ottobre e domenica 26 ottobre alle ore 02.30 (ora italiano), lo stadio Do MorumBIS vibrerò per un incontro che mette in palio punti pesantissimi in ottica Libertadores: il San Paolo ospita il temibile Bahia.

Dopo una serie di risultati altalenanti, i padroni di casa cercano il riscatto, mentre gli ospiti puntano a confermare il successo nell’ultimo testa a testa, quando vinsero 2-1 tra le mura amiche. Scopri come seguire la sfida di Serie A Brasiliana San Paolo-Bahia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

San Paolo-Bahia: dove vedere la Serie A brasiliana in Tv e in Streaming — SAN PAOLO BAHIA SERIE A BRASILIANA DIRETTA TV STREAMING GRATIS CHAMPIONSHIP LIVE - Con Bet365 puoi seguire San Paolo-Bahia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basterà creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

La partita, in programma domenica 26 ottobre alle ore 02:30 sarà visibile in diretta streaming su Bet365. Per seguire la sfida occorrerà registrarsi, creando un nuovo account e versando un deposito minimo.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “San Paolo-Bahia” nella sezione Live Streaming.

Qui San Paolo — I ragazzi guidati da Hernán Crespo non attraversano il loro miglior momento: tre sconfitte consecutive e una media gol piuttosto bassa, 0,9 reti per partita nelle ultime dieci sfide. Nonostante il possesso palla spesso superiore al 55%, la concretezza sotto porta manca e le difese avversarie ne approfittano. Lesioni pesanti hanno colpito il reparto offensivo: Wendell, Oscar, Rafael Toloi e Andre restano in dubbio.

Qui Bahia — Il Bahia viaggia tra luci e ombre: vittorie importanti in casa e qualche inciampo in trasferta, ma rimane una squadra pericolosa sulle ripartenze. Willian José trascina l’attacco, mentre il centrocampo di Jean Lucas e Nicolás Acevedo offre geometrie solide. Lesioni da monitorare: Caio Alexandre è in dubbio.

San Paolo-Bahia, probabili formazioni — San Paolo (3-4-1-2): Rafael, Franco, Arboleda, Sabino; Maik, Bobadilla, Rodriguinho, Díaz; Marcos Antônio, Luciano, Lucas Moura.

Bahia (4-3-3): Ronaldo, Gilberto, Xavier, Mingo, Juba; Jean Lucas, Acevedo, Araújo; Santos, Willian José, Mateo Sanabria.

Non perderti la Serie A Brasiliana: segui LIVE San Paolo-Bahia, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.