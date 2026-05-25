Al Morumbi non sarà una partita da gestire, ma una serata da vivere con attenzione fino all’ultimo minuto. San Paolo FC e Boston River si affrontano martedì 26 maggio nell’ultima giornata della fase a gironi di Copa Sudamericana, con il San Paolo che ha ancora il destino nelle proprie mani ma non può permettersi distrazioni. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SAN PAOLO-BOSTON RIVER CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA SAN PAOLO-BOSTON RIVER SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Dove guardare San Paolo-Boston River in diretta TV e in streaming LIVE

Il momento delle due squadre

Gli utenti registrati suavranno la possibilità di seguire la garain. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

La squadra brasiliana arriva all’appuntamento dopo settimane contraddittorie. In Copa Sudamericana il percorso è stato positivo, con un solo gol subito e una squadra rimasta imbattuta nel girone, ma gli ultimi pareggi hanno lasciato una sensazione di incompiuto attorno al lavoro di Dorival Junior. Il San Paolo crea, controlla il gioco, occupa stabilmente la metà campo avversaria, ma troppo spesso fatica a chiudere le partite quando ne avrebbe l’occasione. Per questo motivo il match contro il Boston River pesa tantissimo. Restare primi nel gruppo significherebbe evitare il playoff contro una delle squadre provenienti dalla Copa Libertadores e conquistare direttamente gli ottavi di finale, obiettivo considerato fondamentale anche dal punto di vista economico.

Il Boston River invece arriverà in Brasile senza più possibilità di qualificazione, ma con la voglia di lasciare comunque un segnale positivo. Gli uruguaiani hanno alternato momenti interessanti a blackout difensivi evidenti, ma nelle ultime uscite hanno mostrato una squadra capace di creare problemi soprattutto nelle ripartenze e nelle transizioni veloci.

Probabili formazioni

Il San Paolo dovrebbe schierare una formazione offensiva e molto tecnica, cercando di controllare il possesso palla e aumentare immediatamente il ritmo della gara. Davanti a Rafael agiranno Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio e Wendell, mentre Danielzinho, Artur e Pedro Ferreira avranno il compito di dare equilibrio e qualità alla manovra. In avanti spazio a Tapia e Ferreira alle spalle di Calleri.

Il Boston River dovrebbe invece puntare su una struttura più compatta e prudente. Antunez guiderà la difesa, mentre Vazquez e Alexander Gonzalez proveranno a dare corsa sugli esterni. In attacco attenzione soprattutto a Yair Gonzalez e Bonfiglio, principali riferimenti offensivi della squadra uruguaiana.

San Paolo: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio, Wendell; Danielzinho, Artur, Pedro Ferreira; Tapia, Ferreira, Calleri.

Boston River: Antunez; Rivero, Martin Gonzalez, Fernandez; Vazquez, Barrios, Dafonte, O'Neil, Alexander Gonzalez; Yair Gonzalez, Bonfiglio.

IL MATCH TRA SAN PAOLO-BOSTON RIVER SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA