San Paolo-Flamengo: dove vedere il Brasileirão in Streaming e in TV

Giovedì 28 gennaio 2026, alle 1:30 ora italiana, il San Paolo ospiterà il Flamengo al Morumbi in una delle partite più attese della prima giornata della Série A brasiliana. Si tratta di un vero e proprio big match, con entrambe le squadre che puntano a partire con il piede giusto nel campionato.
La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Qui San Paolo—
Il San Paolo, guidato da Hernan Crespo, arriva al debutto in campionato dopo aver giocato cinque partite nel Paulista Série A1. La squadra ha avuto un rendimento altalenante nelle ultime settimane: un pareggio contro il Corinthians, due sconfitte contro Portuguesa e Palmeiras e una vittoria risalente al 16 gennaio contro il Sao Bernardo. Nonostante le difficoltà recenti, il San Paolo punterà sull’esperienza di Jonathan Calleri in attacco e sulla mediana guidata da Danielzinho e Bobadilla per cercare di sorprendere il Flamengo.
Qui Flamengo—
Il Flamengo, allenato da Filipe Luis, si presenta come favorito. La squadra ha concentrato i propri impegni sul Carioca Série A – Taça Guanabara, vincendo una sola partita nelle ultime cinque gare e subendo l’ultima sconfitta nel derby contro la Fluminense. Tuttavia, il Flamengo è fresco vincitore del titolo nazionale e della Copa Libertadores, confermandosi una delle squadre più temibili del Brasile. In campo, Pedro guiderà l’attacco supportato da Plata, De Arrascaeta e Carrascal, mentre il centrocampo di Jorginho e Pulgar cercherà di dettare il ritmo della partita.
Probabili formazioni—
San Paolo (4-2-3-1): Rafael; Maik, Arboleda, Franco, Wendell; Danielzinho, Bobadilla; Lucas Moura, Marcos Antonio, Ferreirinha; Jonathan Calleri. Allenatore: Hernan Crespo
Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Varela, Ortiz, Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Pulgar; Plata, De Arrascaeta, Carrascal; Pedro. Allenatore: Filipe Luis
