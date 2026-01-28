San Paolo-Flamengo: dove vedere il Brasileirão in Streaming e in TV

San Paolo-Flamengo: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis del Brasileirão su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Giovedì 28 gennaio 2026, alle 1:30 ora italiana, il San Paolo ospiterà il Flamengo al Morumbi in una delle partite più attese della prima giornata della Série A brasiliana. Si tratta di un vero e proprio big match, con entrambe le squadre che puntano a partire con il piede giusto nel campionato.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui San Paolo — Il San Paolo, guidato da Hernan Crespo, arriva al debutto in campionato dopo aver giocato cinque partite nel Paulista Série A1. La squadra ha avuto un rendimento altalenante nelle ultime settimane: un pareggio contro il Corinthians, due sconfitte contro Portuguesa e Palmeiras e una vittoria risalente al 16 gennaio contro il Sao Bernardo. Nonostante le difficoltà recenti, il San Paolo punterà sull’esperienza di Jonathan Calleri in attacco e sulla mediana guidata da Danielzinho e Bobadilla per cercare di sorprendere il Flamengo.

Qui Flamengo — Il Flamengo, allenato da Filipe Luis, si presenta come favorito. La squadra ha concentrato i propri impegni sul Carioca Série A – Taça Guanabara, vincendo una sola partita nelle ultime cinque gare e subendo l’ultima sconfitta nel derby contro la Fluminense. Tuttavia, il Flamengo è fresco vincitore del titolo nazionale e della Copa Libertadores, confermandosi una delle squadre più temibili del Brasile. In campo, Pedro guiderà l’attacco supportato da Plata, De Arrascaeta e Carrascal, mentre il centrocampo di Jorginho e Pulgar cercherà di dettare il ritmo della partita.

Probabili formazioni — San Paolo (4-2-3-1): Rafael; Maik, Arboleda, Franco, Wendell; Danielzinho, Bobadilla; Lucas Moura, Marcos Antonio, Ferreirinha; Jonathan Calleri. Allenatore: Hernan Crespo

Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Varela, Ortiz, Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Pulgar; Plata, De Arrascaeta, Carrascal; Pedro. Allenatore: Filipe Luis

