Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida

Lorenzo Maria Napolitano 5 novembre 2025 (modifica il 5 novembre 2025 | 01:32)

Scendono in campo i finalisti della Copa Libertadores. Il Flamengo è secondo nel campionato brasiliano ed ha strappato un posto per l'ultimo atto della più prestigiosa competizione sudamericana per club. I Rubro-Negro sono ad un solo punto dal Palmeiras (avversario in finale) e mirano a quella che potrebbe essere una stagione sensazionale.

Di fronte troveranno il San Paolo che, reduce da una vittoria importante, punta ad ottenere una posizione che garantisca l'accesso alla prossima Copa Libertadores. Il fischio d'inizio è previsto giovedì 6 novembre alle 01:30 italiane. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

San Paolo-Flamengo, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un’occasione perfetta per godersi San Paolo-Flamengo ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del grande calcio sudamericano in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “San Paolo-Flamengo” nella sezione Live Streaming.

Come arrivano al match le due squadre — Il Flamengo ha rispettato le aspettative di inizio stagione. A fine campionato, infatti, si ritrova a lottare sia per il campionato brasiliano che per la Copa Libertadores. Tra l'altro, contro lo stesso avversario, il Palmeiras: stessa squadra che ha affrontato nella finale del 2021, perdendo per 2-1 dopo i tempi supplementari. Quest'anno, però, sembra essere la squadra Rubro-Negra la grande favorita.

Il San Paolo invece sta cercando di accelerare proprio sul finale, provando ad accedere quantomeno alla fase preliminare della prossima Copa Libertadores. Al momento conta 44 punti e ha nel mirino il Botafogo con 48, che momentaneamente occupa l'ultima posizione valida per accedere alla prossima Libertadores.

Le probabili formazioni di San Paolo-Flamengo — Il Flamengo non può fare turnover, dato che punta a vincere anche il campionato brasiliano. Per questo non mancheranno Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta, pilastri della formazione Rubro-Negra. Anche il San Paolo, inoltre, dovrebbe scendere in campo con una formazione molto simile all'ultima sfida, vinta contro il Vasco da Gama.

San Paolo: Rafael; Rafael Tolói, Arboleda, Ferraresi; Maílton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio, Patrick Lanza; Lucas Moura, Tapia.

Flamengo: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta; Luiz Araújo, Samu Lino, Gonzalo Plata.

Non perdere San Paolo-Flamengo, tra le sfide più affascinanti del campionato brasiliano, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.