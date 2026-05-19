La Copa Sudamericana entra nel vivo e tra le sfide più attese della quinta giornata della fase a gironi c’è quella tra São Paulo e Millonarios. Le due squadre si affronteranno allo stadio Morumbí in una gara che può indirizzare in maniera decisiva il cammino europeo di entrambe. Il calcio d’inizio è previsto nella serata di mercoledì 20 maggio e la posta in palio è altissima, perché il primo posto del girone garantisce l’accesso diretto agli ottavi di finale della competizione. Per scoprire come seguire la partita senza perdere nemmeno un minuto, continua a leggere l'articolo.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI SAN PAOLO-MILLIONARIOS SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO

Dove vedere San Paolo-Millionarios in diretta tv e streaming gratis

San Paolo-Millionarios sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365 oppure Vincitu

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca sul palinsesto San Paolo-Millionarios BET365 oppure Vincitu

Il momento delle due squadre

La formazione brasiliana arriva a questo appuntamento con la necessità di reagire dopo un periodo complicato. Il San Paulo, infatti, non sta vivendo il suo miglior momento stagionale: nelle ultime uscite sono arrivati risultati altalenanti tra campionato e coppa, con diverse gare terminate senza vittorie. L’ultimo turno di Copa Sudamericana aveva visto i brasiliani pareggiare in trasferta proprio contro il Millonarios in una sfida molto equilibrata e combattuta, terminata senza reti. Situazione diversa, invece, per il Millonarios, che si presenta in Brasile con maggiore entusiasmo e con risultati recenti decisamente più incoraggianti. La squadra colombiana ha ritrovato fiducia grazie a una serie positiva costruita tra campionato e Copa Sudamericana, dimostrando solidità offensiva e una buona capacità di reagire nei momenti difficili. I successi ottenuti contro Patriotas e Boston River hanno rilanciato le ambizioni del club colombiano, che sogna il colpaccio in trasferta per avvicinarsi alla qualificazione.

Le probabili formazioni di San Paolo-Millionarios

Il tecnico Dorival Júnior dovrebbe affidarsi ad una formazione offensiva ma equilibrata, con André Silva punto di riferimento avanzato supportato dalla fantasia di Artur e Cauly. A centrocampo spazio alla qualità di Bobadilla, mentre la linea difensiva sarà guidata dall’esperienza di Dória e Sabino. Il Millonarios dovrebbe invece confermare il suo assetto compatto e aggressivo, puntando molto sulle ripartenze e sull’esperienza offensiva di Leonardo Castro e Rodrigo Contreras. Fondamentale sarà anche il contributo di Mackalister Silva tra le linee per dare qualità alla manovra offensiva.

São Paulo (4-3-3): Rafael; Lucas Ramon, Sabino, Dória, Wendell; Danielzinho, Bobadilla, Cauly; Artur, André Silva, Enzo Díaz.

Allenatore: Dorival Júnior.

Millonarios (4-4-2): Diego Novoa; Sarabia, Llinás, Jorge Arias, Elizalde; Rodrigo Ureña, Mateo García, Mackalister Silva, Sebastián Valencia; Leonardo Castro, Rodrigo Contreras. Allenatore: Fabián Bustos.

E allora che aspetti? Guarda ora San Paolo-Millionarios in diretta streaming gratis su BET365

Guarda la partita su Vincitu: segui la sfida in diretta tv e streaming live