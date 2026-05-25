La Jotun Arena si prepara a ospitare una partita che può pesare parecchio nella corsa alla continuità di entrambe le squadre. Sandefjord e Fredrikstad FK scenderanno in campo lunedì 25 maggio alle ore 19:15 in una sfida che mette di fronte due formazioni ancora alla ricerca di stabilità definitiva dentro questa stagione di Eliteserien. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SANDEFJORD-FREDRIKSTAD CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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Il Sandefjord arriva all’appuntamento con sensazioni contrastanti. La sconfitta contro il Lillestrom nell’ultimo turno ha rallentato il buon momento della squadra, ma il rendimento casalingo continua a rappresentare un segnale incoraggiante. Le due vittorie consecutive ottenute alla Jotun Arena hanno mostrato una squadra più aggressiva, capace di creare diverse occasioni offensive soprattutto quando riesce ad alzare il ritmo sugli esterni.

Il Fredrikstad invece vuole interrompere una serie negativa lontano da casa che inizia a pesare sia sulla classifica che sul morale. La vittoria ottenuta contro l’HamKam ha restituito un po’ di fiducia al gruppo, ma le difficoltà difensive restano evidenti soprattutto nelle trasferte, dove la squadra concede troppo e fatica spesso a gestire la pressione avversaria.

Probabili formazioni

Il Sandefjord dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 offensivo e molto dinamico sugli esterni. Davanti a Hadaya agiranno Carson Pedersen, Lambrix, Kristiansen ed Egeli. A centrocampo spazio a Sundboe Pettersen, Risan e Melchior, mentre il tridente offensivo sarà formato da Holm Mathisen, Moeller e Kristensen Alte.

Il Fredrikstad dovrebbe invece confermare il 3-5-2 utilizzato nelle ultime uscite. Boersheim guiderà la difesa composta da Holme, Fredriksen e Vonheim Norbye. Sugli esterni agiranno Eid e Rafn, con Oehlenschlaeger, Owusu e Shein in mezzo al campo. In avanti spazio alla coppia Skogvold-Soerloekk.

Sandefjord (4-3-3): Hadaya; Carson Pedersen, Lambrix, Kristiansen, Egeli; Sundboe Pettersen, Risan, Melchior; Holm Mathisen, Moeller, Kristensen Alte.

Fredrikstad (3-5-2): Boersheim; Holme, Fredriksen, Vonheim Norbye; Eid, Oehlenschlaeger, Owusu, Shein, Rafn; Skogvold, Soerloekk.

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