Luci accese, tamburi che battono e cori che si alzano dagli spalti: la partita entra in scena come una sfilata, piena di ritmo e di contrasti. Santa Fè e Corinthians non si limitano a giocare, ma portano in campo due energie diverse che si intrecciano, proprio come maschere su un carro in movimento. Giovedì 7 maggio alle 02:30, Bogotá si trasforma in un palcoscenico: da una parte il Santa Fe, chiamato a trovare colore e intensità per restare nella festa; dall’altra il Corinthians, ordinato ma deciso, pronto a dettare il passo e a guidare il ritmo della serata. E allora la domanda è semplice: chi riuscirà a prendersi la scena? Perché in notti così, tra suoni, emozioni e momenti che cambiano all’improvviso, basta un attimo per passare dall’ombra alla luce. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SANTA FE'-CORINTHIANS CLICCA SU BET365.

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Momento delle due squadre

Il Santa Fe arriva a questa partita con il peso della situazione sulle spalle. In Copa Libertadores il cammino è stato complicato: un solo punto in tre partite, due sconfitte consecutive e la sensazione di una squadra che riesce a restare in partita solo a tratti. Il problema principale è la continuità: buona organizzazione iniziale, ma cali evidenti nella ripresa, dove errori e stanchezza diventano decisivi. In campionato, però, la squadra ha dato segnali diversi. La vittoria in rimonta contro Internacional de Bogotá ha mostrato carattere e capacità di reagire, qualità che serviranno anche in questa sfida. Il riferimento offensivo resta Hugo Rodallega, leader tecnico ed emotivo, uno di quelli che può cambiare il ritmo da solo.

Il Corinthians, invece, arriva con numeri impressionanti in Libertadores: tre vittorie su tre, sei gol fatti e nessuno subito. È la squadra più solida del torneo fino a questo momento. Il lavoro di Fernando Diniz ha dato equilibrio: meno spettacolo fine a sé stesso e più concretezza. Il possesso resta, ma ora è accompagnato da una fase difensiva molto più organizzata. Il cuore del gioco è Rodrigo Garro, che con qualità e visione guida ogni azione offensiva. Accanto a lui, giocatori come Yuri Alberto danno profondità e peso in attacco. C’è però un contrasto evidente: mentre in coppa il Corinthians vola, in campionato fatica e questo crea una pressione silenziosa. Vincere qui significherebbe chiudere il discorso qualificazione e dare stabilità.

Le probabili formazioni

Il Santa Fe si affida tra i pali a Mosquera, protetto da una linea difensiva composta da Helibelton Palacios, Olivera, Moreno e Mafla. A centrocampo il trio Toscano, Daniel Torres e Jhojan Torres garantisce equilibrio e copertura, mentre davanti tutto passa dall’esperienza e dal fiuto del gol di Hugo Rodallega, supportato da Luis Palacios e Omar Fernández sulle fasce.

Il Corinthians risponde con Hugo Souza in porta e una difesa solida formata da Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu. In mezzo al campo Raniele e André fanno da filtro, mentre sulla trequarti si accende la qualità di Rodrigo Garro insieme a Breno Bidon e Jesse Lingard. In attacco, il riferimento principale è Yuri Alberto, pronto a sfruttare ogni spazio.

Santa Fe (4-3-3): Mosquera; H. Palacios, Olivera, Moreno, Mafla; K. Toscano, D. Torres, J. Torres; L. Palacios, Rodallega, Omar Fernández.

Corinthians (4-2-3-1): Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Bidu; Raniele, André; Garro, Breno Bidon, Lingard; Yuri Alberto.

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