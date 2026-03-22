Santa Fe cerca una vittoria che manca troppo spesso nonostante buone prestazioni, Medellín arriva con fiducia ma con fragilità difensive in trasferta

Stefano Sorce 22 marzo - 18:35

Nella notte colombiana di lunedì 23 marzo 2026, alle ore 22:10, l’Estadio El Campín diventa teatro di una sfida che sa di bivio. Santa Fe-Independiente Medellin si ritrovano una contro l’altra con classifiche simili ma stati d’animo diversi: chi cerca risposte, chi prova a dare continuità. È una di quelle partite dove non basta giocare bene: serve vincere. Scopri come vederla gratuitamente su Lottomatica, Planet e Goldbet.

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Momento delle due squadre — Il Santa Fe vive una stagione complicata, fatta più di rimpianti che di certezze. I tanti pareggi stanno frenando una squadra che, in realtà, raramente crolla ma troppo spesso non riesce a fare il salto decisivo. Anche l’ultimo 1-1 contro il Deportivo Cali è stato l’ennesimo segnale: equilibrio sì, ma poca concretezza. Il dato più interessante è la capacità di partire forte, spesso in vantaggio nei primi tempi, ma con difficoltà nel chiudere le partite.

L’Independiente Medellín arriva invece con un’inerzia diversa. Due vittorie consecutive hanno ridato fiducia e soprattutto una sensazione di crescita. Il successo contro il Junior ha mostrato una squadra più solida e organizzata, ma resta un problema evidente: lontano da casa subisce sempre gol. E questo, in una partita così, può fare la differenza.

Il Santa Fe ha il vantaggio del campo e una tendenza a partire meglio. Il Medellín ha più fiducia e una fase offensiva leggermente più fluida. La chiave sarà nei dettagli: se il Santa Fe concretizza subito, può controllare, se il Medellín regge l’urto iniziale, può colpire nella ripresa.

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