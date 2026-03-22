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Santa Fe-Independiente Medellin: dove vedere gratis la gara del campionato colombiano

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Santa Fe cerca una vittoria che manca troppo spesso nonostante buone prestazioni, Medellín arriva con fiducia ma con fragilità difensive in trasferta
Stefano Sorce
Stefano Sorce

Nella notte colombiana di lunedì 23 marzo 2026, alle ore 22:10, l’Estadio El Campín diventa teatro di una sfida che sa di bivio. Santa Fe-Independiente Medellin si ritrovano una contro l’altra con classifiche simili ma stati d’animo diversi: chi cerca risposte, chi prova a dare continuità. È una di quelle partite dove non basta giocare bene: serve vincere. Scopri come vederla gratuitamente su Lottomatica, Planet e Goldbet.

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Dove vedere Santa Fe-Independiente Medellin in diretta tv e streaming

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Momento delle due squadre

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Il Santa Fe vive una stagione complicata, fatta più di rimpianti che di certezze. I tanti pareggi stanno frenando una squadra che, in realtà, raramente crolla ma troppo spesso non riesce a fare il salto decisivo. Anche l’ultimo 1-1 contro il Deportivo Cali è stato l’ennesimo segnale: equilibrio sì, ma poca concretezza. Il dato più interessante è la capacità di partire forte, spesso in vantaggio nei primi tempi, ma con difficoltà nel chiudere le partite.

L’Independiente Medellín arriva invece con un’inerzia diversa. Due vittorie consecutive hanno ridato fiducia e soprattutto una sensazione di crescita. Il successo contro il Junior ha mostrato una squadra più solida e organizzata, ma resta un problema evidente: lontano da casa subisce sempre gol. E questo, in una partita così, può fare la differenza.

Il Santa Fe ha il vantaggio del campo e una tendenza a partire meglio. Il Medellín ha più fiducia e una fase offensiva leggermente più fluida. La chiave sarà nei dettagli: se il Santa Fe concretizza subito, può controllare, se il Medellín regge l’urto iniziale, può colpire nella ripresa.

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