Santa Fe-San Lorenzo: streaming gratis e probabili formazioni

Unión de Santa Fe e San Lorenzo si affrontano nel quinto turno dell’Apertura argentino. Padroni di casa forti tra le mura amiche, ospiti reduci dalla sconfitta nel derby
Il quinto turno dell’Apertura argentino mette di fronte Unión de Santa Fe-San Lorenzo, in programma venerdì sera all’Estadio 15 de Abril. Una sfida che può incidere in modo concreto sull’inerzia iniziale del campionato: da una parte Unión vuole confermare la solidità casalinga, dall’altra San Lorenzo è chiamato a reagire dopo la sconfitta nel derby contro Huracán.

Dove vedere Santa Fe-San Lorenzo in diretta tv e streaming

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre

Unión ha mostrato una doppia faccia in questo avvio di stagione. In casa ha conquistato tutti i punti disponibili finora: netto 4-0 contro Gimnasia de Mendoza e pareggio senza reti contro Platense. Fuori casa, invece, sono arrivate due sconfitte di misura contro Lanús e Central Córdoba. Il bilancio complessivo parla di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte, con una media di 1,3 gol segnati e 0,8 subiti a partita. Numeri che raccontano una squadra organizzata, ma non particolarmente prolifica. Il dato più interessante riguarda le gare interne: spesso si trasformano in partite chiuse e bloccate. In 4 delle ultime 10 partite casalinghe si è registrato addirittura meno di un gol complessivo. Questo indica un approccio prudente, con priorità assoluta all’equilibrio difensivo.

San Lorenzo arriva a questa gara con il peso della sconfitta nel derby contro Huracán (1-0), risultato che ha interrotto una mini-striscia positiva di due successi consecutivi, entrambi per 1-0 contro Gimnasia de Mendoza e Central Córdoba. La squadra occupa l’8° posto con 2 vittorie e 2 sconfitte. La media realizzativa è di 1 gol segnato e 1 subito a partita, numeri che confermano equilibrio ma anche un certo limite offensivo. Un dato statistico impressionante riguarda il numero di partite con meno di 3,5 gol: 34 delle ultime 35 gare disputate hanno rispettato questa tendenza. È una squadra che gioca in modo compatto, concede poco, ma fatica ad alzare il ritmo offensivo.

