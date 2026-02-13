Santa Fe-San Lorenzo: streaming gratis e probabili formazioni

Unión de Santa Fe e San Lorenzo si affrontano nel quinto turno dell’Apertura argentino. Padroni di casa forti tra le mura amiche, ospiti reduci dalla sconfitta nel derby

Stefano Sorce 13 febbraio - 10:10

Il quinto turno dell’Apertura argentino mette di fronte Unión de Santa Fe-San Lorenzo, in programma venerdì sera all’Estadio 15 de Abril. Una sfida che può incidere in modo concreto sull’inerzia iniziale del campionato: da una parte Unión vuole confermare la solidità casalinga, dall’altra San Lorenzo è chiamato a reagire dopo la sconfitta nel derby contro Huracán.

Il momento delle due squadre — Unión ha mostrato una doppia faccia in questo avvio di stagione. In casa ha conquistato tutti i punti disponibili finora: netto 4-0 contro Gimnasia de Mendoza e pareggio senza reti contro Platense. Fuori casa, invece, sono arrivate due sconfitte di misura contro Lanús e Central Córdoba. Il bilancio complessivo parla di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte, con una media di 1,3 gol segnati e 0,8 subiti a partita. Numeri che raccontano una squadra organizzata, ma non particolarmente prolifica. Il dato più interessante riguarda le gare interne: spesso si trasformano in partite chiuse e bloccate. In 4 delle ultime 10 partite casalinghe si è registrato addirittura meno di un gol complessivo. Questo indica un approccio prudente, con priorità assoluta all’equilibrio difensivo.

San Lorenzo arriva a questa gara con il peso della sconfitta nel derby contro Huracán (1-0), risultato che ha interrotto una mini-striscia positiva di due successi consecutivi, entrambi per 1-0 contro Gimnasia de Mendoza e Central Córdoba. La squadra occupa l’8° posto con 2 vittorie e 2 sconfitte. La media realizzativa è di 1 gol segnato e 1 subito a partita, numeri che confermano equilibrio ma anche un certo limite offensivo. Un dato statistico impressionante riguarda il numero di partite con meno di 3,5 gol: 34 delle ultime 35 gare disputate hanno rispettato questa tendenza. È una squadra che gioca in modo compatto, concede poco, ma fatica ad alzare il ritmo offensivo.

