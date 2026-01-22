Lo streaming live
Santos-Corinthians streaming live: orario, probabili formazioni e anteprima del match
Quando Santos-Corinthians si affrontano, il contesto va sempre oltre i semplici tre punti. Al Vila Belmiro va in scena uno dei derby più sentiti del calcio brasiliano, una partita che accende rivalità storiche, orgoglio cittadino e ambizioni stagionali. Santos-Corinthians si gioca giovedì 22 gennaio 2026, in una sfida valida per il Campeonato Paulista che promette tensione, ritmo alto e grande spettacolo sugli spalti.
Hai tre possibilità per seguire Santos-Corinthians
Dove vedere Santos-Corinthians in diretta tv e streaming—
Il match Santos-Corinthians potrà essere seguito in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica da tutti gli utenti registrati. Una volta completata la registrazione e effettuato un deposito minimo di 10 euro, l’evento sarà accessibile nella sezione live. La visione sarà disponibile su smartphone, tablet e computer. Durante la diretta saranno consultabili dati aggiornati, statistiche live e informazioni sui protagonisti della gara.
Il momento delle due squadre—
Il Santos arriva a questo appuntamento in una fase di ricostruzione. Dopo stagioni complicate, il club sta cercando di ritrovare continuità e personalità. Le prime uscite nel Paulista hanno mostrato una squadra ancora in cerca di equilibrio, capace di buone trame offensive ma ancora vulnerabile in fase difensiva. Il fattore campo sarà fondamentale: giocare al Vila Belmiro significa respirare una pressione particolare, con il pubblico pronto a spingere la squadra dal primo all’ultimo minuto. Il Santos sa che un successo nel derby può dare una scossa mentale enorme e cambiare il tono dell’intera stagione.
Situazione diversa per il Corinthians, che arriva con maggiore stabilità. I bianconeri hanno iniziato il torneo con una solidità evidente, soprattutto dietro. La squadra appare più compatta, ordinata tatticamente e capace di colpire nei momenti giusti. Non sempre spettacolare, ma tremendamente concreta. Per il Timão questo derby rappresenta un test di maturità: vincere in casa del Santos significherebbe lanciare un segnale forte a tutte le rivali del campionato.
Le probabili formazioni di Santos-Corinthians—
Santos (4-3-3): Brazao, Vinicius, Frias, Ze Ivaldo, Lira, Schmidt, Arao, Ze Rafael, Rollheiser, Thaciano, Barreal.
Corinthians (4-3-1-2): Hugo Souza, Matheuzinho, Ramalho, Henrique, Bidu, Carrillo, Raniele, Andre, Bidon, Yuri Alberto, Vitinho.
