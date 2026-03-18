Santos-Internacional si gioca giovedì 19 marzo 2026 alle ore 01:30 alla Vila Belmiro

Stefano Sorce 18 marzo - 01:54

Alla Vila Belmiro va in scena una sfida affascinante del campionato brasiliano: Santos-Internacional, in programma giovedì 19 marzo 2026 alle ore 01:30 italiane. Due squadre in difficoltà di classifica, ma con qualità offensive importanti e grande voglia di riscatto.

Vuoi vedere Santos-Internacional in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Santos-Internacional sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Santos-Internacional in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Santos arriva da un pareggio per 1-1 contro il Corinthians, una gara equilibrata in cui è andato a segno Gabriel Barbosa. La squadra mostra buoni numeri offensivi, con una media di quasi 2 gol a partita nelle ultime 10, ma paga ancora qualche disattenzione difensiva. Occhio soprattutto a Neymar, capocannoniere della squadra con 6 gol, affiancato proprio da Gabriel Barbosa e Thaciano. Il potenziale offensivo è alto, ma serve maggiore continuità nei risultati.

Situazione più complicata per l’Internacional, reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima per 1-0 contro il Bahia. Nelle ultime 10 partite è arrivata una sola vittoria, con una media realizzativa piuttosto bassa (0.8 gol a partita). Nonostante il momento negativo, il reparto offensivo resta pericoloso con Alan Patrick (3 gol) e Borré, ma la squadra soffre soprattutto in fase difensiva.

Probabili formazioni di Santos-Internacional — Il Santos dovrebbe schierarsi con un 3-5-2, puntando sulla qualità offensiva. In porta Gabriel Brazão, difesa a tre con Frías, Zé Ivaldo e Lucas Verissimo. A centrocampo spazio a Willian Arão e Oliva per dare equilibrio, con Gabriel Menino e Barreal sulle fasce. In attacco il duo pesante formato da Neymar e Gabriel Barbosa, vero punto di forza della squadra.

L’Internacional dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1, con Rochet tra i pali e una difesa guidata da Mercado. In mediana agiranno Bruno Gomes e Ronaldo, mentre sulla trequarti spazio a Alan Patrick supportato da Carbonero e Bernabei. In avanti il riferimento offensivo sarà Rafael Borré.

Santos (3-5-2): Gabriel Brazão; Frías, Zé Ivaldo, Lucas Verissimo; Rony, Willian Arão, Oliva, Gabriel Menino, Barreal; Neymar, Gabriel Barbosa.

Internacional (4-2-3-1): Rochet; Aguirre, Mercado, Victor Gabriel, Bahia; Bruno Gomes, Ronaldo; Carbonero, Alan Patrick, Bernabei; Borré.

Vuoi vedere Santos-Internacional in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Santos-Internacional sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA