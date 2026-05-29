Alla Vila Belmiro l’aria è diventata pesante. Il Santos arriva all’ultima partita prima della pausa per il Mondiale con la necessità quasi obbligata di reagire dopo settimane complicate, tra risultati deludenti, problemi difensivi e una classifica che continua a far paura. Dall’altra parte ci sarà però un Vitoria che rappresenta una delle sorprese più interessanti di questa stagione del Brasileirão e che sogna di chiudere questa prima parte di campionato con un altro risultato prestigioso. Sabato 30 maggio alle ore 21:00 andrà in scena una sfida che mette a confronto due stati d’animo completamente diversi: la pressione di chi deve salvarsi contro l’entusiasmo di chi vuole continuare a stupire. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SANTOS-VITORIA CLICCA SU BET365.

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Momento delle due squadre

Il Santos sta attraversando uno dei periodi più difficili degli ultimi anni. La squadra occupa il diciassettesimo posto in classifica con 18 punti ed è reduce da due sconfitte consecutive contro Coritiba e Grêmio, nelle quali ha incassato sei reti complessive. Il ritorno di Cuca non è ancora riuscito a dare quella continuità necessaria per risollevare definitivamente una situazione che resta molto delicata.

Il Vitória invece arriva con maggiore serenità. Gli ospiti occupano l’undicesima posizione con 22 punti e nell’ultimo turno hanno battuto 2-0 l’Internacional, confermando i notevoli progressi mostrati durante tutta la stagione. La squadra di Jair Ventura continua a sorprendere grazie a organizzazione tattica, equilibrio e capacità di adattarsi a qualsiasi tipo di partita.

Probabili formazioni

Il Santos dovrebbe affidarsi ancora a Gabigol come principale riferimento offensivo. Senza Neymar e con diverse assenze importanti, Cuca proverà a costruire la manovra offensiva attraverso la qualità di Bontempo e Barreal, cercando di sfruttare le corsie laterali per mettere pressione alla difesa ospite.

Il Vitória invece dovrebbe confermare il proprio impianto tattico compatto e aggressivo. Erick rappresenta il principale punto di riferimento offensivo, mentre Matheuzinho e René avranno il compito di accompagnare le transizioni e sfruttare gli spazi concessi dai padroni di casa.

Santos (4-2-3-1): Brazão; Igor Vinicius, Frias, Luan Peres, Escobar; Willian Arão, Oliva; Rollheiser, Bontempo, Barreal; Gabigol.

Vitoria (4-3-3): Arcanjo; Nathan Mendes, Neris, Luan Cândido, Jamerson; Caíque, Zé Vitor, Emmanuel Martínez; René, Matheuzinho, Erick.

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