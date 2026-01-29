Sarmiento-Banfield: probabili formazioni e streaming gratis

Sarmiento–Banfield si presenta come una gara tattica, con pochi spazi e grande attenzione alla fase difensiva

Il programma della Primera División argentina propone nella notte di venerdì 30 gennaio la sfida tra Sarmiento-Banfield, in calendario alle 01:30 allo stadio Eva Perón di Junín. Due squadre che condividono difficoltà realizzative e una forte tendenza a partite chiuse, rendendo questo confronto uno dei più delicati del turno sotto il profilo della gestione e della pazienza.

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Sarmiento-Banfield in streaming live. Dopo aver creato l'account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Sarmiento arriva all’appuntamento dopo la sconfitta esterna contro l’Argentinos Juniors, una gara in cui ha faticato a tenere il pallone e a creare occasioni. Il momento resta complicato soprattutto dal punto di vista offensivo, con una produzione di gol limitata e la necessità di affidarsi alla compattezza difensiva per restare in partita. In casa, però, la squadra tende a essere più ordinata e prudente, cercando di ridurre i rischi.

Il Banfield, invece, è reduce dal pareggio interno per 1-1 contro l’Huracán. Un risultato che conferma una certa continuità, ma anche le difficoltà nel chiudere le partite. La squadra di Troglio mantiene spesso equilibrio e organizzazione, ma fatica a trasformare il possesso in occasioni concrete, soprattutto lontano dal proprio stadio.

Le probabili formazioni di Sarmiento-Banfield — Il Sarmiento dovrebbe schierarsi con un 4-4-2. Javier Burrai sarà il portiere titolare, protetto da una linea difensiva guidata da Arturia e Orihuela. Sulle fasce agiranno Salle e Arismendi, mentre in mezzo al campo García e Rentería avranno compiti di equilibrio. In attacco, Marabel e Churín saranno i riferimenti offensivi.

Il Banfield dovrebbe rispondere con un 3-5-2. Facundo Sanguinetti difenderà la porta, con Arboleda, Vittor e Meriano a comporre la linea difensiva. A centrocampo, Palavecino e Ríos garantiranno copertura, mentre Adoryan e López García agiranno sugli esterni. In avanti, la coppia Sepúlveda–Méndez rappresenterà la principale soluzione offensiva.

Sarmiento (4-4-2): Burrai, Salle, Arturia, Orihuela, Arismendi, Rentería, García, Cristian Zabala, Julian Contrera, Junior Marabel, Diego Churin.

Banfield (3-5-2): Sanguinetti, Arboleda, Vittor, Meriano, Garcia, Adoryan, Palavecino, Ríos, Ignacio Abraham, Bruno Sepulveda, Mauro Méndez.

