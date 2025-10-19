Segui Sassari Olimpia Milano: info partita, i probabili quintetti, dove seguire la gara in Streaming e in Diretta TV gratis su Bet365

Domenica 19 ottobre 2025, alle 12:00 va in scena il turno numero 3 della Serie A di Basket che metterà di fronte Dinamo Sassari e Olimpia Milano, due squadre protagoniste di un inizio di stagione differente. Nessuna vittoria all'attivo per i padroni di casa, ospiti reduci invece dal successo in Eurolega contro Kaunas e dalla vittoria nella giornata precedente di campionato con Varese. Guarda ora Dinamo Sassari-Olimpia Milano GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui Sassari — La Dinamo Sassari è in cerca di riscatto dopo un avvio di stagione complicato. La squadra di Piero Bucchi ha perso entrambe le prime gare di campionato e arriva da una sconfitta di misura contro Cremona (79-75) che ha lasciato l’amaro in bocca. Il problema principale resta la fase difensiva, che concede troppo, mentre in attacco la Dinamo fatica a trovare continuità nonostante buoni numeri offensivi (media di 88,5 punti segnati). L’ambiente del PalaSerradimigni può dare la spinta giusta, ma servirà una prestazione di grande intensità per tenere testa ai campioni d’Italia.

Qui Olimpia Milano — L’EA7 Emporio Armani Milano arriva a Sassari forte del successo esterno contro Varese (94-61), un segnale chiaro di crescita dopo la sconfitta inaugurale con Derthona. La squadra di Ettore Messina ha ritrovato ritmo e solidità difensiva, limitando gli avversari a meno di 70 punti di media nelle ultime due uscite. L’attacco, guidato da Shabazz Napier e Mirotic, sembra finalmente fluido, con rotazioni più bilanciate e impatto importante anche dalla panchina. Milano parte favorita e punta a confermare la tradizione favorevole contro Sassari: 9 vittorie negli ultimi 10 scontri diretti.

I probabili quintetti di Sassari-Olimpia Milano — SASSARI, probabile rooster: Marshall, Buie, Johnson, Seck, McGlynn. Coach: Massimo Bulleri

OLIMPIA MILANO, probabile rooster: Guduric, Leday, Booker, Mannion, Bolmaro. Coach: Ettore Messina

