Sassari-Trento Diretta TV e Streaming: dove vedere la Serie A di Basket

Segui Udine-Tortona: info partita, i probabili quintetti, dove seguire la Serie A in Streaming e in Diretta TV gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 15 novembre 2025 (modifica il 16 novembre 2025 | 10:27)

La sfida tra Dinamo Sassari e Dolomiti Energia Trento si avvicina con il peso di un momento già decisivo per entrambe. Non è solo un altro turno di campionato: è un crocevia emotivo, tecnico e mentale, in cui ogni dettaglio può cambiare il volto della stagione. Mentre i riflettori della Serie A si accendono sulla gara delle 12:00, le due formazioni arrivano con percorsi opposti, carichi di dubbi da dissipare e certezze da ricostruire. Scopri come seguire la sfida di Serie A Sassari-Trento GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU Sisal.

Sassari-Trento, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — SASSARI TRENTO SERIE A DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Serie A Sassari-Trento in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Sisal.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Segui in streaming su Sisal Sassari-Trento

Qui Sassari — La Dinamo entra in questa partita con il vento contrario e una striscia di risultati che parla da sola. Le ultime uscite hanno messo in luce difficoltà evidenti sia nella metà campo difensiva che nella gestione dei momenti chiave, con una squadra spesso costretta a inseguire e raramente padrona del ritmo.

Le percentuali altalenanti e la fragilità nel contenere gli attacchi avversari hanno contribuito a un periodo complesso, in cui anche il fattore campo non è riuscito a ribaltare l’inerzia. Sassari arriva dunque con il bisogno urgente di ritrovare identità, aggressività e fiducia, consapevole che questa sfida potrebbe rappresentare una svolta o un ulteriore passo falso.

Qui Trento — Trento si presenta invece con una narrativa diversa ma non meno sfaccettata. Se da un lato il roster mostra sprazzi di solidità, dall’altro la squadra ha alternato prove convincenti a cadute inattese, segno di un equilibrio ancora da trovare. La recente sconfitta brucia, soprattutto perché arrivata in una gara alla portata, ma il gruppo di coach Galbiati ha dimostrato più volte di saper reagire con carattere.

La Dolomiti Energia approccia il match con la fiducia derivata dai precedenti favorevoli contro Sassari e dalla sensazione di poter imporre fisicità e ritmo, specie nei momenti di transizione. Una squadra in cerca del salto di qualità, con l’ambizione di riprendere quota proprio in una trasferta che negli ultimi tempi ha spesso sorriso ai trentini.

I probabili quintetti di Sassari-Trento — Sassari: Buie, Johnson, Marshall, McGlynn, Thomas

Trento: Jones, Aldridge, Steward, Jogela, Mawugbe.

Non perdere l’occassione di seguire Sassari-Trento in diretta streaming gratis su Sisal. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Lega A italiana di basket. Non perderti nemmeno un canestro di Sassari-Trento in streaming live gratis su Sisal!