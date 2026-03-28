La sfida di Lega A Basket tra Sassari e Treviso si gioca domenica 29 marzo alle ore 17:30. Sassari vuole sfruttare il fattore campo per conquistare punti importanti e consolidare la propria posizione in classifica, mentre Treviso cerca un successo esterno per migliorare il rendimento stagionale e risalire in graduatoria. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI SASSARI-TREVISO SU BET365

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