La sfida di Lega A Basket tra Sassari e Treviso si gioca domenica 29 marzo alle ore 17:30. Sassari vuole sfruttare il fattore campo per conquistare punti importanti e consolidare la propria posizione in classifica, mentre Treviso cerca un successo esterno per migliorare il rendimento stagionale e risalire in graduatoria. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI SASSARI-TREVISO SU BET365
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
La Sassari cercherà di imporre ritmo e intensità, sfruttando il fattore campo per mettere pressione agli avversari.
La Treviso proverà a rispondere con organizzazione e qualità offensiva, puntando su un gioco equilibrato per ottenere una vittoria esterna significativa.
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