derbyderbyderby streaming Schalke-Darmstadt in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Lo streaming live

Schalke-Darmstadt in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Schalke-Darmstadt in diretta streaming gratis: dove vedere la partita - immagine 1
Schalke 04-Darmstadt 98 streaming gratis su Bet365: data, orario, formazioni, stato di forma e streamingi live del match di 2. Bundesliga (24 ottobre 2025, ore 18:30)
Stefano Sorce
Stefano Sorce

La Veltins-Arena di Gelsenkirchen è pronta ad accogliere uno dei big match più interessanti della 10ª giornata della 2. Bundesliga. Venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 18:30, lo Schalke 04 ospita il Darmstadt in una sfida che potrebbe cambiare gli equilibri in vetta alla classifica. Guarda ora Schalke 04-Darmstadt GRATIS IN STREAMING LIVE SU BET365!

Dove vedere Schalke-Darmstadt in diretta TV e streaming gratis

—  

La partita sarà disponibile gratuitamente in streaming per tutti gli utenti registrati su Bet365. Basta aprire un nuovo conto gioco con un deposito minimo di 5 euro per accedere all’intero palinsesto live, comprensivo di tutte le partite della 2. Bundesliga. Segui Schalke-Darmstadt comodamente dal tuo dispositivo, con immagini in diretta HD, statistiche in tempo reale e aggiornamenti live su marcatori e azioni principali. Con Bet365 puoi guardare la partita gratis e in streaming live ovunque ti trovi!

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Schalke-Darmstadt in diretta streaming gratis: dove vedere la partita- immagine 2

Come accedere allo streaming Bet365

  • Registrati o accedi al tuo conto Bet365

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommesse

  • Cerca Schalke-Darmstadt sul palinsesto Bet365

    • Stato di forma delle squadre

    —  

    Lo Schalke 04 si presenta a questo incontro in grande forma, secondo in classifica con 21 punti frutto di 7 vittorie e 2 sconfitte. La squadra di Miron Muslic è reduce dal netto 3-0 sull’Hannover, confermando una solidità difensiva notevole (solo 5 gol subiti in nove giornate). Il tecnico austriaco ha costruito un gruppo compatto, capace di alternare intensità e qualità: il pressing alto e le ripartenze rapide stanno diventando marchio di fabbrica dei “Königsblauen”. In casa il rendimento è stato eccellente, con 3 vittorie su 4, e la spinta del pubblico della Veltins-Arena potrebbe risultare decisiva anche stavolta.

    Il Darmstadt 98, guidato da Florian Kohfeldt, occupa il quarto posto con 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta. La squadra si distingue per equilibrio e compattezza, con 14 reti segnate e solo 6 subite. Il pareggio per 0-0 contro il Magdeburgo ha leggermente rallentato la corsa, ma la solidità difensiva resta un punto di forza. Con giocatori rapidi e tecnici come Corredor e Lidberg, e la fisicità di Hornby in avanti, i “Lilien” sono una minaccia costante anche lontano da casa, dove hanno già ottenuto due vittorie.

    Schalke-Darmstadt in diretta streaming gratis: dove vedere la partita- immagine 3
    NUREMBERG, GERMANY - AUGUST 08: Isac Lidberg of SV Darmstadt 98 challenges Semir Telalovic of 1.FC Nürnberg during the 2. Bundesliga match between 1. FC Nürnberg and SV Darmstadt 98 at Max-Morlock-Stadion on August 08, 2025 in Nuremberg, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

    Le probabili formazioni di Schalke 04-Darmstadt

    —  

    Lo Schalke dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1 offensivo e ben organizzato. Tra i pali ci sarà Karius, protetto da una difesa a tre composta da Ayhan, Katic e Kurucay. Sulle corsie laterali agiranno Gantenbein e Becker, incaricati di spingere e coprire in fase difensiva, mentre in mezzo al campo il duo Schallenberg-El Faouzi garantirà equilibrio e copertura. Sulla trequarti creatività e tecnica con Gomis e Karaman, pronti a supportare l’unica punta, il funambolo Sylla, che agirà come riferimento centrale.

    Il Darmstadt risponderà con un 4-4-2 compatto e disciplinato. Schuhen difenderà la porta, con Maglica e Klassen centrali, affiancati da Vukotic e Pfeiffer sulle fasce. In mediana, Akiyama e Richter offriranno corsa e copertura, mentre Marseiler e Corredor, molto abile nei tiri in porta, agiranno come esterni offensivi pronti ad alimentare il tandem d’attacco composto da Lidberg, bulldozer inesauribile, e Hornby. Kohfeldt punterà su compattezza e ripartenze veloci per sorprendere lo Schalke.

    SCHALKE (3-4-2-1): Karius; Ayhan, Katic, Kurucay; Gantenbein, Schallenberg, El-Faouzi, Becker, Gomis, Karaman; Sylla. Allenatore: Muslic.

    DARMSTADT (4-4-2): Schuhen; Maglica, Pfeiffer, Vukotic, Klassen; Marseiler, Richter, Akiyama, Corredor; Lidberg, Hornby. Allenatore: Kohfeldt.

    Non perdere Schalke 04-Darmstadt IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Vivi la sfida della 10ª giornata della 2. Bundesliga venerdì 24 ottobre 2025 alle 18:30, in diretta streaming gratuita su Bet365.

    Leggi anche
    Eurolega, Partizan-Paris: dove vederla in streaming gratis e diretta TV
    Serie A2, Torino-Urania Milano: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

    © RIPRODUZIONE RISERVATA