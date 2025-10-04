Seattle-Portland, Streaming Live e Diretta Tv: dove vedere la MLS gratis

Seattle-Portland, 33° turno della MLS: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 22:57)

Seattle-Portland è la sfida valida per il 33° turno di MLS, in programma nella notte tra sabato 4 ottobre e domenica 5 ottobre. Calcio d'inizio fissato alle ore 04:30. Entrambe le squadre non vivono un periodo felicissimo a livello di risultati: percorso altalenante che però non ha intaccato la possibilità di staccare il pass per i play-off. Ovviamente bisogna riprendere a macinare per staccare le dirette concorrenti e arrivare a dama. Con Bet365 puoi seguire Seattle-Portland GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per capire come poter usufruire di questo servizio continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Seattle-Portland in diretta TV e in streaming LIVE — SEATTLE PORTLAND MLS STREAMING DIRETTA TV - La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della MLS comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Seattle-Portland in diretta live. La partita sarà visibile anche su Apple Tv.

Qui Seattle — I Seattle Sounders, guidati da Brian Schmetzer, occupano il 14° posto in classifica con 46 punti (12 vittorie, 10 pareggi, 9 sconfitte) e un bilancio gol di 54 segnati e 47 subiti. In casa i numeri parlano chiaro: 8 successi, 6 pareggi e una sola sconfitta, a conferma di un rendimento solido tra le mura amiche. Nelle ultime cinque partite, i Sounders hanno collezionato 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte, mostrando alcune difficoltà difensive ma confermando un attacco sempre prolifico. Il fattore campo e la motivazione nel derby della Cascadia potrebbero risultare decisivi per l’esito della sfida.

Qui Portland — I Timbers, allenati da Phil Neville, si trovano al 15° posto con 44 punti (11 vittorie, 11 pareggi, 10 sconfitte), con un attacco meno produttivo (41 gol) e una difesa leggermente vulnerabile (43 reti subite). In trasferta il rendimento è altalenante: 4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Le ultime cinque gare mostrano 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta, con l’ultimo pareggio 2-2 contro l’FC Dallas. Nonostante qualche difficoltà fuori casa, i Timbers hanno dimostrato resilienza e potrebbero approfittare di errori avversari per creare occasioni da rete.

Seattle-Portland, probabili formazioni — SEATTLE SOUNDERS (4-2-3-1): Frei, Kossa-Rienzi, Kim, Ragen, Tolo, Roldan, Brunell, Ferreira, Rusnák, Rothrock, Morris. Allenatore: Brian Schmetzer

PORTLAND TIMBERS (4-2-3-1): Crépeau, Mosquera, Surman, Miller, Miller, Chara, Ayala, Antony, Costa, Velde, Mora. Allenatore: Phil Neville