Segunda Division, Almeria-Real Sociedad B: come vederla gratuitamente

Almeria-Real Sociedad B si gioca il 29 marzo 2026 alle 21:00: analisi completa, stato di forma e probabili formazioni della sfida

Stefano Sorce 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 23:41)

Chiude il programma domenicale una partita che può avere un peso importante nella corsa alle prime posizioni. Alle ore 21:00 del 29 marzo 2026, all'Almería Stadium, l’Almeria affronta la Real Sociedad B, con i padroni di casa che partono avanti ma con un avversario capace di creare problemi. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI ALMERIA-REAL SOCIEDAD B SU BET365.

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Il momento delle due squadre — L’Almería arriva a questa gara con numeri importanti, soprattutto nelle partite casalinghe. Le quattro vittorie consecutive in casa raccontano una squadra che riesce a trovare continuità e che ha una produzione offensiva sopra la media della categoria. Segna con regolarità e ha più soluzioni nella metà campo offensiva, con diversi giocatori in grado di incidere. Difensivamente concede qualcosa, ma spesso riesce a compensare con la qualità davanti. Il momento è positivo e la squadra sembra aver trovato equilibrio.

La Real Sociedad B, invece, è una squadra più imprevedibile. Alterna prestazioni convincenti ad altre meno solide, ma resta pericolosa soprattutto quando riesce a sviluppare il proprio gioco offensivo. I numeri delle ultime partite mostrano una squadra che crea molto, con un buon volume di tiri, ma che allo stesso tempo concede spazi. La sconfitta contro il Granada ha rallentato il percorso, ma il rendimento complessivo resta discreto, con una capacità di restare dentro le partite anche contro avversari più strutturati.

Probabili formazioni del match — L’Almeria dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, con Fernández tra i pali e una difesa formata da Luna, Ely, Bonini e Muñoz. In mezzo al campo Lopy e Baba daranno equilibrio, mentre sulla trequarti Arribas agirà tra Embarba e Morcillo. Davanti De la Fuente sarà il riferimento offensivo.

La Real Sociedad B risponde con un 4-4-2: Fraga in porta, linea difensiva con Dadie, Beitia, Kita e Balda. A centrocampo Díaz e Aguirre sugli esterni, con Carbonell e Mariezkurrena centrali. In attacco la coppia Carrera-Rodriguez.

Almeria (4-2-3-1): Fernández; Luna, Ely, Bonini, Muñoz; Lopy, Baba; Embarba, Arribas, Morcillo; De la Fuente.

Real Sociedad (4-4-2): Fraga; Dadie, Beitia, Kita, Balda; Díaz, Carbonell, Aguirre, Mariezkurrena; Carrera, Rodriguez.