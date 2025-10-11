Malaga-Deportivo La Coruña: dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

La pausa per le Nazionali non ferma la Segunda División . Questo weekend darà vita alla nona giornata del campionato spagnolo cadetto, che propone diverse sfide interessanti. Tra queste, c'è sicuramente quella tra la capolista, il Deportivo La Coruña, ed il Málaga, che al momento occupa i posti più bassi della classifica. Il calcio d'inizio è previsto domani alle 21:00 e la sfida potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro , consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma delle due squadre

Parliamo di una sorte di testa coda di giornata. Il Deportivo La Coruña, infatti, sta mettendo a ferro e fuoco la Serie B spagnola. Non ha ancora perso una partita e nelle prime otto partite ha collezionato sedici punti, frutto di quattro vittorie e quattro pareggi. Il Deportivo La Coruña, inoltre, ha anche una difesa inespugnabile: la seconda migliore del campionato. Il Malaga, invece, si presenta alla sfida con quattro sconfitte di fila ed un solo pareggio ottenuto nelle ultime cinque giornate. Risultati che non hanno potuto non far sprofondare nel baratro il Malaga, che attualmente è al diciannovesimo posto (su ventidue).