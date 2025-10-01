Lo Stadion Vitosha ospita il match tra due squadre con obiettivi diversi in classifica. I padroni di casa cercano punti preziosi dopo un avvio complicato, mentre gli ospiti vogliono consolidare la loro posizione

Stefano Sorce 1 ottobre - 14:24

Il 3 ottobre 2025, lo Stadion Vitosha di Bistrica sarà il teatro di una sfida che promette scintille: il Septemvri Sofia ospita il Lokomotiv Plovdiv nella First League bulgara. Due squadre con ambizioni diverse, ma entrambe alla ricerca di punti preziosi per consolidare la propria posizione in classifica, si affronteranno con grinta e determinazione. I padroni di casa cercano un riscatto dopo un avvio di stagione complicato, mentre gli ospiti puntano a sfruttare la solidità mostrata nelle ultime gare. Con Bet365 puoi seguire Septemvri Sofia-Lokomotiv Plovdiv GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Il momento delle due squadre — Il Septemvri Sofia, allenata dall'ex campione bulgaro Krasimir Balakov, sta vivendo una stagione complicata, con sole 2 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte in 10 partite di First League, mantenendo una media di 0,7 punti a partita. L’attacco è guidato da Bertrand Fourrier, autore di 6 gol, supportato da Martin Hristov, che ha fornito 2 assist. Tuttavia, la difesa mostra fragilità, avendo subito 22 gol in 10 partite, con una media di 2,2 a partita.

Il Lokomotiv Plovdiv, invece, arriva a questa sfida con 5 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta in 10 partite, consolidando una media di 1,9 punti a partita. L’attacco è guidato da Catalin Mihai Itu, capocannoniere con 2 gol, supportato da Parvizchon Umarbaev con 2 assist. La difesa è molto più solida rispetto ai padroni di casa, con 9 gol subiti in 10 partite, media di 0,9 a partita.

Probabili formazioni di Septemvri Sofia-Lokomotiv Plovdiv — Septemvri Sofia (3-4-3): Georgiev, Schouten, Hristov, Onasci, Parra, Ochayi, Baurenski, Varbanov, Fontaine, Fourrier, Serber. Allenatore: Balakov.

Lokomotiv Plovdiv (4-2-3-1): Milosavljevic, Cova, Ruskov, Pavlov, Espinoza, Ivanov, Ali, Lamy, Umarbaev, Itu, Perea. Allenatore: Kosic.