Serie A, Milano-Treviso: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Lo spettacolo del basket italiano in diretta gratuitamente su Bet365

Michele Massa 8 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 03:44)

Olimpia Milano e Treviso si affronteranno nel confronto valido per la settima giornata della Lega A di basket. La partita si disputerà domenica 9 novembre 2025 all’Unipol Forum di Assago, con inizio fissato per le ore 17:00. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Milano-Treviso IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Milano-Treviso in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie A direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Milano-Treviso” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Milano, reduce da un avvio di stagione solido con quattro successi consecutivi in campionato, ha interrotto la propria striscia positiva nella sfida contro la capolista Brescia, uscendone sconfitta per 98-92 al termine di una partita combattuta fino agli ultimi minuti. Nonostante il passo falso in Serie A, la squadra di coach Messina ha ritrovato fiducia in campo europeo, dove Bolmaro e compagni hanno conquistato una preziosa vittoria all’overtime contro l’Anadolu Efes (93-97) nell’ultimo turno di Eurolega, dimostrando carattere e determinazione nei momenti decisivi.

Dall’altra parte, Treviso ha vissuto un inizio di campionato complicato, segnato da quattro sconfitte consecutive che hanno messo alla prova la tenuta mentale del gruppo. Tuttavia, nell’ultima giornata la formazione veneta ha dato segnali di ripresa, trovando finalmente la prima vittoria stagionale sul difficile parquet di Reggio Emilia (88-89). Un successo importante, non solo per la classifica, ma anche per il morale della squadra, che proverà a dare continuità ai progressi mostrati affrontando una corazzata come Milano.

I probabili quintetti di Milano-Treviso — Coach Messina sembra intenzionato a schierare dal primo minuto Mannion e Bolmaro nel ruolo di esterni. Sul fronte opposto, Treviso dovrebbe partire con Miaschi e Stephens nel quintetto iniziale, mentre Ragland, Olisevicius e Pinkins restano punti fermi e difficilmente verranno esclusi dalla formazione titolare.

Milano: Mannion, Bolmaro, Guduric, Ricci, Booker. Coach: Messina

Treviso: Miaschi, Ragland, Olisevicius, Pinkins, Stephens. Coach: Rossi

Non perdere l’occasione diseguire Milano-Treviso in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie A.