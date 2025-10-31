Serie A, Sassari-Udine: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Scopri come seguire la gara Sassari-Udine in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi

Michele Massa 31 ottobre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 01:55)

La Serie A di Basket torna in campo e tra le sfide in programma sabato 1 novembre c'è Sassari-Udine. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Sassari-Udine IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Sassari-Udine in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie A direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Sassari-Udine” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — La Dinamo Sassari arriva a questa partita con il ruolo di squadra favorita, come indicano chiaramente le quote dei bookmaker. Le valutazioni sugli esiti del match, infatti, sembrano premiare nettamente la squadra sarda. Sebbene non ci sia un precedente storico di confronti diretti tra le due formazioni, che rende ogni previsione un po' più incerta, è possibile comunque fare delle considerazioni sulla base delle prestazioni stagionali di entrambe le squadre. Sassari ha mostrato una buona solidità e continuità nel corso della stagione, con un roster ben strutturato e un’ottima organizzazione di gioco.

Un elemento che potrebbe giocare a favore della Dinamo è certamente il fattore campo. Giocare davanti al proprio pubblico rappresenta un vantaggio psicologico e tattico, che potrebbe rendere la partita più facile rispetto alla trasferta di Udine. Il calore dei tifosi e la familiarità con il proprio palazzetto potrebbero infatti fare la differenza, soprattutto in una sfida così importante. Udine, pur avendo una squadra competitiva, dovrà fare affidamento su tutte le sue risorse per cercare di mettere in difficoltà i padroni di casa. La sfida si preannuncia quindi come un banco di prova significativo per entrambe, con Sassari che cercherà di sfruttare al meglio il proprio vantaggio territoriale.

I probabili quintetti di Sassari-Udine — Dinamo Sassari: Buie, Johnson, Beliauskas, Thomas, McGlynn

APU Udine: Hickey, Calzavara, Brewton, Bendzius, Mekowulu

Non perdere l’occasione diseguire Sassari-Udine in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie A.