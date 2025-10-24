Serie A, Tortona-Trapani: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Scopri come seguire la gara Tortona-Trapani in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi

Tortona e Trapani Shark si affronteranno al PalaFerraris di Casale Monferrato per la quarta giornata della Lega A di basket. Il match è previsto per sabato 25 ottobre 2025, con inizio alle 20:30. La squadra di casa, allenata da coach Mario Fioretti, ha ottenuto due vittorie e una sconfitta. Ottimo avvio per la Trapani Shark di Jasmin Repesa, che ha vinto tutte le prime tre partite, portandosi a 2 punti in classifica dopo l'annullamento della penalizzazione di 4 punti.

Il momento delle due squadre — Partita molto interessante tra due squadre in grande forma, entrambe decise a consolidarsi tra le prime otto della classifica. Trapani ha già infilato tre vittorie consecutive e si è portata a 2 punti (dopo l'azzeramento della penalizzazione di -4). Il roster sembra aver mantenuto, se non migliorato, il livello della scorsa stagione, con Paul Eboua che si sta imponendo come miglior giocatore di questo inizio di campionato. Tortona, invece, ha sottovalutato la giovane energia di Trento, subendo la prima sconfitta stagionale, ma il progetto di coach Cancellieri è già ben avviato. Ci aspetta un incontro molto equilibrato, con ritmi intensi e numerose transizioni. Pronostico: vittoria per Trapani.

I probabili quintetti di Tortona-Trapani — In casa Tortona, si prevede che partano titolari gli imprescindibili Olejniczak, Manjon e Gorham, con grandi aspettative su Pecchia. Coach Repesa, invece, dovrebbe schierare fin dal primo minuto il playmaker Ford, con particolare attenzione al centro Sanogo, che sta mostrando evidenti segnali di miglioramento.

Tortona: Vital, Manjon, Gorham, Olejniczak, Pecchia. Allenatore: Fioretti.

Trapani Shark: Ford, Rossato, Allen, Sanogo, Alibegovic. Allenatore: Repesa.

