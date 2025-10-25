Serie A, Trieste-Udine: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Scopri come seguire la gara Trieste-Udine in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi

Michele Massa 25 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 01:03)

Nella domenica di basket italiano, per il prossimo 26 ottobre alle ore 17:30 è in programma la sfida tra Trieste e Udine. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Trieste-Udine IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Trieste-Udine in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie A direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Trieste-Udine” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Acegas Trieste è la squadra favorita per la prossima partita, con una quota di vittoria di 1.4 contro 2.8 per Udine. Questo suggerisce un certo favore per la squadra di casa, ma è utile esaminare più a fondo le statistiche per capire se queste valutazioni siano davvero accurate.

Guardando ai precedenti confronti diretti tra le due squadre, notiamo che si sono affrontate 6 volte. In questo testa a testa, i padroni di casa hanno vinto 2 volte, mentre Udine ha avuto la meglio in 4 occasioni, anche se alcune vittorie sono arrivate dopo tempi supplementari. In termini di punteggi, la squadra di casa segna mediamente 72.67 punti a partita, mentre Udine fa registrare 76.33 punti. Il punteggio totale medio delle partite tra queste due formazioni è stato di 149 punti, il che indica match abbastanza equilibrati e con un buon numero di punti segnati.

L'ultimo incontro risale al 12 gennaio 2024, quando Udine ha vinto 87-83, confermando una tendenza positiva negli scontri diretti. Nonostante il favore dei bookmaker per Trieste, le statistiche storiche mostrano che la partita potrebbe essere più equilibrata di quanto suggeriscano le quote.

I probabili quintetti di Trieste-Udine — Il quintetto di Trieste vede Ruzzier come playmaker, con Ramsey e Brooks nelle posizioni di guardia e ala, mentre Brown e Uthoff completano il reparto sotto canestro. Una squadra con buona capacità di tiro da fuori e una solida fisicità.

Per Udine, Hickey è il playmaker, con Brewton e Dawkins pronti a dare profondità offensiva. Bendzius e Spencer completano il quintetto, portando esperienza e potenza nel pitturato. Un mix di atletismo e abilità nel gioco rapido.

Trieste: Ruzzier, Ramsey, Brooks, Brown e Uthoff

Apu Udine: Hickey, Brewton, Dawkins, Bendzius, Spencer.

Non perdere l’occasione diseguire Trieste-Udine in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie A.