Serie A2, Bergamo-Pesaro: diretta tv e streaming LIVE del match

Stefano Sorce 14 ottobre 2025 (modifica il 14 ottobre 2025 | 19:35)

Mercoledì 15 ottobre 2025, alle ore 20:30, la ChorusLife Arena di Bergamo ospiterà un attesissimo incontro tra Blu Basket Bergamo e Victoria Libertas Pesaro, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. Un match che si preannuncia equilibrato, con entrambe le squadre in ottima forma e desiderose di consolidare la propria posizione in classifica.

Dove vedere Bergamo-Pesaroin diretta TV e in streaming LIVE

Il momento delle due squadre — Attualmente, Blu Basket Bergamo occupa la 6ª posizione in classifica con 6 punti, frutto di 3 vittorie e 1 sconfitta. Nell'ultima partita disputata, la squadra ha ottenuto una convincente vittoria contro Milano con il punteggio di 77-69. Questo risultato ha confermato la solidità del gruppo allenato da coach Andrea Zanchi, che punta a sfruttare il fattore campo per proseguire la striscia positiva.

Anche la Victoria Libertas Pesaro si trova al 6° posto in classifica con 6 punti, grazie a 3 vittorie e 1 sconfitta. Nell'ultima partita, la squadra ha affrontato una dura battaglia contro Rimini, ma è riuscita a prevalere con un punteggio di 82-77. La formazione pesarese, allenata da coach Spiro Leka, si presenta come un avversario temibile, con un mix di esperienza e talento giovane.

I probabili quintetti base di Bergamo-Pesaro — Bergamo: Bogliardi, Harrison, Hogue, Loro, Udom. Coach: Zanchi.

Pesaro:Bucarelli, De Laurentiis, Maretto, Miniotas, Tambone. Coach: Leka