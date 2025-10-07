Scopri dove seguire la Serie A2 in diretta tv e streaming live. Uno dei match da non perdere domani è quello tra Brindisi e Scafati.

Lorenzo Maria Napolitano 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 11:32)

È ripartita la Serie A2 di basket italiano. Dopo aver disputato la terza giornate, le squadre si preparano per affrontare la quarta. Uno dei match più affascinanti che regala questo turno è quello che mette di fronte Brindisi e Scafati, che si terrà domani alle ore 20:30. La partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Brindisi-Scafati, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Come arrivano Brindisi e Scafati alla sfida — La stagione è iniziata da poco tempo per tirare già delle somme, ma non c'è dubbio che parliamo di due squadre che si candidano per vivere una stagione da protagoniste. Scafati in tre giornate ha vinto due partite, contro Urania Milano e Mestre, perdendo solamente contro Fortitudo Bologna 94-64. Anche Brindisi ha raccolto lo stesso numero di punti, quattro, che sono frutto del successo netto contro Ruvo di Puglia e Juve, ma nell'ultima sfida è arrivata la sconfitta contro Libertas Brindisi per 67-62.

Visualizza questo post su Instagram

Il possibile quintetto di Brindisi e Scafati — Brinidisi: Cinciarini, Copeland, Esposito, Radonjic, Vildera.

Scafati: Allen, Iannuzzi, Mascolo, Mollura, Walker.