Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Serie A2

Lorenzo Maria Napolitano 15 novembre - 18:00

Alla Milwaukee Dinelli Arena di Cento, domani alle 18:00 scendono in campo Cento e Fortitudo Bologna, in una delle sfide più attese del weekend di basket. I padroni di casa si presentano alla sfida con diverse vittorie consecutive, mentre la Fortitudo è seconda in classifica, nonché tra le squadre più forti e attrezzate del campionato. Ci aspetta, quindi, un match ricco di emozioni. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Cento-Fortitudo Bologna, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un’occasione perfetta per godersi Cento-Fortitudo Bologna ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Serie A2 in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Cento-Fortitudo Bologna” nella sezione Live Streaming.

Come arrivano al match le due squadre — La Fortitudo Bologna, oltre ad essere tra le squadre più attrezzate, è anche quella più in forma di tutto il campionato di Serie A2. Infatti, gli emiliani sono l'unica formazione in tutta la lega ad aver vinto le ultime cinque partite; nonostante questo, però, sono al secondo posto, a soli due punti da Pesaro, che dal canto suo è reduce da ben quattro vittorie di fila.

Cento invece di punti ne ha ben dodici, racimolati in 11 partite in cui ne ha vinte sei e perse cinque. Nelle ultime cinque giornate ha vinto tre partite, ma al match si presenta reduce da una sconfitta incassata per mano di Cividale che ha vinto 74-68 nell'ultima giornata.

I probabili quintetti di Cento-Fortitudo Bologna — Le due squadre sono tra quelle che stanno fornendo più continuità di risultati e non c'è dubbio che i due coach compiranno scelte nel segno della continuità, dando fiducia allo stesso quintetto sceso sul parquet nell'ultima giornata.

Cento: Bardini, Davis, DeVoe, Fall, Scarponi.

Fortitudo Bologna: Fantinelli, Guaiana, Mazzola, Sarto, Sorokas.

Non perdere Cento-Fortitudo Bologna, tra le sfide più avvincenti della Serie A2 di basket, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.