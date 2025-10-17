Serie A2, Cividale-Ruvo di Puglia: diretta tv e streaming LIVE del match 

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di SerieA2

Lorenzo Maria Napolitano 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 20:02)

Domani alle 20:00 scenderanno in campo Cividale e Ruvo di Puglia, nel campionato di Serie A2 di basket. È una delle sfide più avvincenti che propone la sesta giornata, dato che metterà di fronte due squadre che hanno iniziato a rilento il proprio cammino ed hanno bisogno di punti per invertire il trend negativo. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Cividale-Ruvo di Puglia, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Tutti gli utenti registrati possono guardare gratuitamente la diretta: è sufficiente aprire un nuovo conto tramite il link dedicato e versare un deposito minimo di 5 euro. In questo modo si ottiene l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, perfetto per chi desidera seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un’occasione perfetta per godersi la sfida di Serie A2 tra Cividale e Ruvo di Puglia, ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito Cividale-Ruvo di Puglia e vivere tutta l’emozione del grande basket europeo in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Stella Rossa-Real Madrid” nella sezione Live Streaming.

Il momento di forma delle due squadre — La stagione è iniziata da poche partite per poter già tracciare un vero e proprio momento di forma. Non c'è dubbio, però, che parliamo di due tra le squadre che hanno iniziato nel peggiore dei modi la loro stagione. Cividale in cinque match disputati ha raccolto quattro punti, rimediando ben tre sconfitte. Può contare, almeno, su una buona differenza punti tra segnati/subiti.

Discorso diametralmente opposto per il Ruvo di Puglia, che occupa il gradino più basso della classifica ed è l'unica squadra di tutto il campionato di A2 a non aver ancora vinto una partita. La differenza punti, in questo caso, non fa altro che evidenziare le difficoltà della squadra in questa prima fase di stagione, dato che ha segnato 349 punti ma ne ha subiti ben 427.

Visualizza questo post su Instagram

I probabili quintetti di Cividale-Ruvo di Puglia — Ci sono buone possibilità che entrambe le squadre non applichino significativi cambiamenti rispetto alle ultime partite. Cividale, infatti, ha ottenuto una buona vittoria nell'ultima sfida giocata contro Forlì, terminata 58-79. Il Ruvo Di Puglia, invece, come evidenziato nei precedenti paragrafi, non ha ancora vinto un match, ma nella gara contro Pistoia è stata inscenata una buona prestazione. È possibile si proceda nel segno della continuità.

Cividale: Berti, Cesana, Ferrari, Marangon, Redivo.

Ruvo Di Puglia: Brooks, Jerkovic, Moody, Reale, Ulaneo.

Non perdere Cividale-Ruvo di Puglia, la sfida di Serie A2 disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.