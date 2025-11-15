Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Serie A2

Lorenzo Maria Napolitano 15 novembre - 18:23

Ritorna la Serie A2 di basket. Uno dei match più attesi è quello che si terrà al PalaGalassi di Forlì, in cui a sfidare i padroni di casa saranno i veneti del Verona, che occupano attualmente il quinto posto in classifica e coltivano grandi ambizioni per questa stagione. La data da fissare in rosso sul calendario è domani, 16 novembre, alle ore 18:00. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Forlì-Verona, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Un’occasione perfetta per godersi Forlì-Verona ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Serie A2 in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Forlì-Verona” nella sezione Live Streaming.

Come arrivano al match le due squadre — Verona è momentaneamente quinta in classifica ed ha vinto l'ultima partita giocata contro la JuVi Cremona, confermando il suo buon momento di forma, che i tifosi vorrebbero veder culminare in un avanzamento in classifica. Con quattordici punti in tasca e la vetta lontana altri quattro, la partita di Forlì può essere importante per continuare a vincere nel segno della continuità.

Anche perché Forlì, dal canto suo, pare proprio che si stia riprendendo e dunque non sarà una partita semplice. I padroni di casa si presentano al match con una sconfitta, ma prima di questa avevano inanellato ben quattro vittorie consecutive, uscendo - tra l'altro - dalla zona che scotta della classifica.

I probabili quintetti di Forlì-Verona — Verona punta ad alti obiettivi, Forlì sta risalendo: per questi motivi, nonostante a diverse altezze della classifica, entrambe le squadre molto probabilmente scenderanno in campo dando continuità al quintetto con cui ben stanno facendo nelle ultime uscite.

Forlì: Allen, Del Chiaro, Gaspardo, Harper, Tavernelli.

Verona: Bolpin, McGee, Poser, Rossi, Zampini.

Non perdere Forlì-Verona, tra le sfide più avvincenti della serata di Serie A2, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.