Serie A2, Fortitudo-Torino: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Michele Massa 27 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 16:41)

Martedì 28 ottobre tra le sfide in programma per la Serie A2 spazio alla sfida tra Fortitudo e Torino. I padroni di casa assoluti favoriti in questo scontro vogliono continuare la striscia di successi contro la squadra piemontese, anche se l'ultimo incontro ha premiato gli ospiti.

Il momento delle due squadre — Nel bilancio complessivo delle sfide ufficiali tra Fortitudo Bologna 103 e Basket Torino emergono dati piuttosto chiari. Le due squadre si sono affrontate cinque volte in gare ufficiali: il bilancio pende nettamente a favore dei piemontesi, che hanno ottenuto quattro vittorie, mentre la Fortitudo è riuscita a imporsi una sola volta, anche considerando eventuali tempi supplementari.

Dal punto di vista statistico, la squadra di casa fa registrare una media di 78 punti a partita, mentre gli ospiti viaggiano su una media leggermente superiore, 80,2 punti. Ne risulta un punteggio totale medio di 158,2 punti per incontro, a testimonianza di partite in genere combattute ma non eccessivamente ad alto punteggio.

L’ultimo confronto diretto tra le due formazioni risale al 19 febbraio 2025, disputato sul parquet di Basket Torino, dove i padroni di casa si sono imposti con il risultato di 82 a 64.

