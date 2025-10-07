Serie A2, JuVi Cremona-Avellino: diretta tv e streaming LIVE del match

Domani ritorna in campo la Serie A2 di basket . Tra i match proposti dalla quarta giornata, uno dei più affascinanti è quello tra JuVi e Avellino, nonostante abbiano iniziato la loro stagione a rilento rispetto ad altre. La partita si terrà allo Stadio Palaradi di Cremona, domani, con l'orario della sfida fissato alle 20:30. La partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Il momento di forma delle due squadre

La Serie A2 è iniziata da troppo poco tempo per dare già dei verdetti. Ciò che possiamo dire per il momento è che sia Brindisi che JuVi Cremona hanno iniziato a rilento il loro campionato. Nelle prime tre giornate l'Avellino ha battuto all'esordio Real Sebastiani, ma ha perso i successivi due match contro Urania Milano (74-75) e Verona (98-92). Discorso analogo per la JuVi Cremona, che in classifica conta soltanto due punti, frutto di una sola vittoria nelle prime tre sfide di Serie A2. Attualmente diciottesima in campionato, ha vinto soltanto la partita che ha aperto la stagione contro Forlì, per poi perdere contro Brindisi e Rimini.