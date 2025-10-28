Serie A2, Livorno-Urania: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Scopri come seguire la gara Livorno-Urania in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi

Michele Massa 28 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 13:15)

Nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre c'è anche la Serie A2 in campo. Sul parquet toscano si sfidano Livorno e Milano. Padroni di casa che vogliono continuare a convincere. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Livorno-Urania IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Livorno-Urania in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie A2 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Livorno-Urania” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — La Libertas Livorno parte con i favori del pronostico nella sfida contro la Super Flavor Milano, ma il campo sarà come sempre il vero giudice. Le due squadre si presentano all’appuntamento con ambizioni e motivazioni diverse: Livorno punta a confermare il proprio stato di forma e la continuità dei risultati, mentre Milano cercherà di sorprendere e riscattare eventuali passi falsi. Sarà interessante osservare se le valutazioni della vigilia troveranno riscontro nella realtà del parquet, perché, come spesso accade nel basket, una partita può riservare sorprese anche quando i pronostici sembrano chiari.

Finora, Libertas Livorno e Super Flavor Milano si sono affrontate ufficialmente in due occasioni. L’ultimo confronto diretto risale al 19 aprile 2025, quando la partita, disputata sul campo dei milanesi, si concluse con la vittoria di Livorno per 94-84. Si trattò di una gara intensa e combattuta, in cui i padroni di casa misero in difficoltà gli avversari, ma non riuscirono a ribaltare il risultato. Questo precedente rende ancora più interessante la sfida odierna, perché entrambe le squadre hanno dimostrato di potersi confrontare ad alto livello e di avere le carte in regola per imporsi sul campo.

Non perdere l’occasione diseguire Livorno-Urania in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie A.