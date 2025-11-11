Serie A2, Mestre-Fortitudo in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Scopri come guardare gratis Gemini Mestre-Fortitudo Bologna in diretta streaming su Bet365. Orario, analisi e probabili quintetti del match di Serie A2 in programma mercoledì 12 novembre alle 20:30

Stefano Sorce 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 12:05)

La passione del basket italiano torna protagonista al PalaVega: Gemini Mestre e Fortitudo Bologna si affrontano in una gara che promette spettacolo e intensità. I veneti puntano sul calore del pubblico per fermare la corazzata bolognese, mentre la Fortitudo cerca l'ennesimo colpo in trasferta per consolidare la propria leadership nel girone. Appuntamento mercoledì 12 novembre alle ore 20:30.

Il momento delle due squadre — La formazione veneta vive un periodo altalenante ma resta pericolosa tra le mura amiche. Nelle ultime 10 partite, la Gemini Mestre ha raccolto 4 vittorie e 6 sconfitte, mettendo a segno 817 punti totali (media 81,7 a gara). In casa la media sale a 84,8 punti, segno di un rendimento più brillante al PalaVega. Sul piano difensivo, i biancorossi subiscono circa 83 punti a partita, ma mostrano crescita nella gestione collettiva e nella capacità di reagire ai momenti difficili. L’ultimo successo, 89-74 a Pistoia, ha restituito fiducia e ha messo in evidenza un attacco ben orchestrato e un gruppo coeso.

La Fortitudo Bologna 103 arriva con il vento in poppa: 7 vittorie nelle ultime 10 e difesa tra le migliori del torneo (solo 72,9 punti subiti di media).Nelle trasferte, la squadra di coach Caja continua a mostrare grande solidità e concentrazione, segnando in media 82,2 punti e concedendo pochissimo agli avversari. Le recenti vittorie contro Brindisi (77-66) e Torino (85-60) hanno confermato la forza del collettivo bolognese, che combina fisicità e disciplina tattica. Con giocatori esperti e rotazioni equilibrate, la Fortitudo parte favorita anche a Mestre, dove cercherà di imporre ritmo e pressione sin dal primo quarto.

I probabili quintetti base di Gemini Mestre-Fortitudo Bologna — Gemini Mestre: Curry, Valsecchi, Bonacini, Galmarini, Kadjividi.

Fortitudo Bologna: Fantinelli, H Moore, Anumba, Sorokas, Mazzola.

