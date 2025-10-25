Serie A2, Pistoia-Cremona: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Scopri come seguire la gara Pistoia-Cremona in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi

Michele Massa 25 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 01:17)

Torna in campo anche la Serie A2 di basket e in terra toscana domenica 26 ottobre alle ore 19:00 ci sarà la sfida tra Pistoia e Ferrara.

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell'incontro.

Il momento delle due squadre — In realtà, le due squadre non si sono mai affrontate in precedenza, quindi fare previsioni basate su scontri diretti non è possibile. Tuttavia, possiamo comunque osservare la performance attuale di entrambe le formazioni. Il principale vantaggio per Pistoia è rappresentato dal fattore campo: giocare al PalaFermi potrebbe dare alla squadra un margine di sicurezza, grazie al supporto del pubblico e alla familiarità con l'ambiente. Questo potrebbe rendere la sfida un po' più semplice per i padroni di casa rispetto a Juvi Ferraroni Cremona, che dovrà affrontare una trasferta difficile.

Pistoia Basket 2000 ha attraversato un periodo di dieci partite caratterizzato da un andamento altalenante, con un bilancio di 5 vittorie e 5 sconfitte. Nonostante la parità nelle statistiche, la squadra ha vissuto momenti indimenticabili e ha mostrato un gioco di qualità che ha regalato emozioni sia ai propri tifosi che a chi ha seguito le sue performance. Tuttavia, giocare in trasferta è sempre una sfida, e Pistoia non ha mancato di dimostrare la propria solidità, soprattutto quando ha dovuto affrontare l'incertezza dei match lontano dal proprio parquet.

Dall'altra parte, Juvi Ferraroni Cremona 1952 ha affrontato le difficoltà della trasferta con grande dignità, riuscendo a portare a casa 3 vittorie su 10 partite. Questi risultati sono il frutto non solo delle capacità individuali dei suoi giocatori, ma soprattutto della loro abilità nel lavorare insieme come un team coeso. L'unione e il gioco di squadra si sono rivelati fondamentali per affrontare le sfide, confermando che, pur con qualche difficoltà, Cremona è riuscita a rimanere competitiva.

Non perdere l’occasione diseguire Pistoia-Cremona in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie A2.