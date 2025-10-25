Serie A2, Ruvo-Avellino: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Scopri come seguire la gara Ruvo-Avellino in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi

Michele Massa 25 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 01:18)

Ruvo in crisi nera mentre Avellino cerca di dare una svolta alla propria stagione. Domenica 26 ottobre alle ore 19:00 nel palinsesto di giornata c'è anche la sfida in terra pugliese. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Ruvo-Avellino IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Ruvo-Avellino in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie A2 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Ruvo-Avellino” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Asd Del Fes Avellino è la squadra favorita per la partita, con una quota di 1.26 contro 3.7 per Talos Ruvo di Puglia. Questo indicativo divario nelle valutazioni dei bookmaker suggerisce un netto favore per Avellino, ma è importante analizzare i dati a disposizione per capire se queste previsioni siano veramente accurate.

Guardando ai precedenti incontri, le due squadre si sono sfidate ufficialmente due volte, con l'ultimo confronto che risale al 12 febbraio 2023. In quella occasione, sul campo di Avellino, la squadra di casa ha vinto con un convincente 69-53. Questo risultato, pur non essendo determinante, mostra una certa superiorità di Asd Del Fes Avellino nei confronti di Talos Ruvo di Puglia.

Per quanto riguarda l'attuale stagione, Talos Ruvo di Puglia ha giocato 6 partite, raccogliendo una sola vittoria e ben 5 sconfitte, un rendimento che evidenzia alcune difficoltà. D'altro canto, Asd Del Fes Avellino ha disputato lo stesso numero di partite, con un bilancio di 3 vittorie e 3 sconfitte, un andamento più equilibrato che suggerisce una squadra in grado di competere a un buon livello.

In conclusione, sebbene la valutazione dei bookmaker dia un netto vantaggio ad Avellino, i dati suggeriscono che la partita potrebbe essere più equilibrata di quanto non indichino le quote, soprattutto considerando la condizione attuale di entrambe le squadre.

Non perdere l’occasione diseguire Ruvo-Avellino in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie A.