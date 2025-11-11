Serie A2, Ruvo-Roseto in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Sfida dal sapore di rivincita al PalaColombo: la Talos Ruvo di Puglia ospita la Mec-Energy Roseto mercoledì 12 novembre alle 21:00. Scopri come vederla gratis in streaming

Stefano Sorce 11 novembre - 18:37

Il palazzetto di Ruvo di Puglia, mercoledì 12 novembre alle ore 21, si prepara a essere teatro di una sfida che profuma di riscatto e determinazione. I padroni di casa della Talos Ruvo di Puglia ospitano la Liofilchem Roseto.

Il momento delle due squadre — Ruvo si presenta con 3 vittorie e 7 sconfitte in campionato, ma con la sensazione di poter finalmente invertire la rotta. I gialloblù hanno mostrato segnali incoraggianti, soprattutto tra le mura amiche, dove la spinta del pubblico spesso fa la differenza. Il rendimento offensivo, 75,9 punti di media a partita, resta discreto, ma la difesa dovrà alzare il livello, dopo aver concesso oltre 84 punti di media agli avversari. La Talos ha comunque dimostrato di poter essere pericolosa quando trova ritmo: basti pensare al successo su Treviglio (91-84) e a quello su Avellino (74-67), prestazioni in cui l’intensità e la lucidità nei momenti chiave hanno fatto la differenza.

Dall’altra parte c’è una Mec-Energy Roseto in cerca di riscatto. Il bilancio stagionale parla di 2 vittorie e 8 sconfitte, con un rendimento offensivo interessante (83,4 punti segnati di media) ma una difesa ancora troppo fragile (88,8 subiti). Lontano da casa, Roseto fatica a trovare continuità: segna circa 82 punti a partita, ma ne concede oltre 90, pagando spesso caro i blackout nei finali di gara. Entrambe arrivano da percorsi tortuosi, ma con motivazioni forti: Ruvo vuole sfruttare la spinta del pubblico e vendicare quel KO di aprile, mentre Roseto punta a ritrovare fiducia dopo un avvio difficile. Tutti gli ingredienti per una serata vibrante ci sono: rivalità, orgoglio e la voglia di risalire la classifica.

I probabili quintetti base di Ruvo-Roseto — Ruvo: Borra, Brooks, Jerkovic, Laquintana, Moody: Coach: Rajola.

Roseto: Cannon, Donadoni, Landi, Robinson, Timperi. Coach: Bassi.

