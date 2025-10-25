Serie A2, Scafati-Livorno: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Scopri come seguire la gara Scafati-Livorno in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi

Michele Massa 25 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 01:26)

Sfida ad alta classifica nella domenica di Serie A2 di basket. In programma domenica 26 ottobre alle 19:00 c'è Scafati-Livorno. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Scafati-Livorno IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati

Il momento delle due squadre — Basket Scafati 1969 è la squadra favorita per la partita, con una quota di vittoria di 1.42 contro 2.7 per Libertas Livorno. Queste valutazioni indicano un chiaro favore per Scafati, ma è utile esaminare più a fondo le prestazioni recenti di entrambe le squadre per capire quanto siano accurate queste previsioni.

In realtà, le due squadre non si sono mai affrontate prima, quindi non possiamo fare affidamento su precedenti scontri diretti per orientare la previsione. Tuttavia, possiamo trarre alcune conclusioni sulla base delle performance di entrambe le formazioni in questa stagione. Un vantaggio importante per Basket Scafati 1969 è rappresentato dal fatto di giocare in casa. Il fattore campo, infatti, potrebbe rendere la partita un po' più semplice rispetto a un Libertas Livorno che dovrà affrontare la trasferta.

Guardando ai risultati stagionali, Basket Scafati 1969 ha giocato 6 partite, con un bilancio di 3 vittorie e 3 sconfitte, un andamento equilibrato che suggerisce una squadra capace di alternare momenti di buona forma a periodi più difficili. D'altro canto, Libertas Livorno ha avuto un inizio di stagione più solido, con 4 vittorie e 2 sconfitte nelle stesse 6 partite, un rendimento che la rende certamente una squadra competitiva.

In sintesi, sebbene le valutazioni dei bookmaker favoriscano Scafati, il bilancio positivo di Livorno e il fattore campo potrebbero rendere la partita più equilibrata di quanto suggeriscano le quote. Sarà interessante vedere come entrambe le squadre si comporteranno in questo primo confronto.

Non perdere l'occasione di seguire Scafati-Livorno in diretta streaming