Scopri dove seguire la prossima giornata di Serie A2.

Lorenzo Maria Napolitano 11 ottobre 2025 (modifica il 11 ottobre 2025 | 13:32)

Domani alle 18:00 si disputerà una delle sfide più avvincenti della quinta giornata di Serie A2 di basket. La sfida è tra Scafati e Verona, due squadre che hanno iniziato la stagione in modo grossomodo analogo. Verona ha vinto due partite, Scafati tre, e questa sfida sarà utile per misurare le ambizioni delle due squadre. La sfida potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Scafati-Verona, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma delle due squadre — Dopo meno di cinque giornate è difficile delineare un vero e proprio momento di forma, ciò che possiamo fare in questa sede - piuttosto - è sfogliare i risultati con cui le due formazioni si presentano al match. Scafati ha perso due delle quattro partite disputate, contro Fortitudo Bologna e Brindisi. Verona, invece, ne ha vinte tre su quattro, perdendo soltanto contro Cividale 74-67 e si presenta con due convincenti vittorie consecutive ai danni di Avellino e Torino.

Il possibile quintetto base di Scafati e Verona — Scafati: Allen, Iannuzzi, Mascolo, Mollura, Walker.

Verona: Bolpin, Johnson, Monaldi, Serpilli, Zampini.