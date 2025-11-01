Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Serie A2

Lorenzo Maria Napolitano 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 18:02)

Quello tra Torino e Forlì sarà uno dei match più affascinanti del weekend di Serie A2. Non solo per la qualità e la tecnica in campo, ma anche per quanto riguarda la classifica e le ambizioni delle due squadre. Torino occupa il decimo posto e sta ottenendo risultati altalenanti, mentre Forlì, nonostante occupi i gradini più bassi, sta scalando posizioni in classifica ed è reduce da due vittorie di fila. Il giorno da cerchiare in rosso sul calendario è domenica 2 novembre, appuntamento alle 18:00 con la palla a due.

Come arrivano al match le due squadre — Per questa sfida non c'è una vera e propria favorita: infatti, in questo caso sfogliare la classifica non basta. Basket Torino ha vinto due delle ultime cinque sfide e si presenta al match con una sconfitta per mano della Fortitudo Bologna. Tutt'altro invece si può dire per Forlì, che ha iniziato a rilento la sua stagione perdendo le prime partite, ma come una fenice sta risorgendo dalle proprie ceneri accendendo il fuoco della vittoria. Ha infatti battuto Brindisi 84-79 e Mestre 85-80 nell'ultima settimana.

I probabili quintetti di Torino-Forlì — Il quintetto con cui è sceso in campo Forlì nelle ultime settimane vince ma soprattuto convince, facendo sperare tutti in una stagione di livelli ben diversi rispetto a quanto visto all'inizio. Torino, invece, ancora in cerca di conferme, potrebbe modificare qualcosa nel suo quintetto di partenza rispetto alla sfida disputata contro la Fortitudo Bologna.

Torino: Allen, Cusin, Massone, Severini, Teangue.

Forlì: Aradori, Del Chiaro, Gaspardo, Harper, Pinza.

