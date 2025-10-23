Scopri come seguire la gara Torino-Urania Milano in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi

Michele Massa 23 ottobre - 12:27

L'obiettivo è cambiare passo. Venerdì 24 ottobre alle ore 20:00 andrà in scena la sfida tra Torino e Urania Milano. Padroni di casa a centro classifica, mentre gli ospiti in crisi nera con un solo successo nelle prime sei giornate di campionato. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Torino-Urania Milano IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Torino-Urania Milano in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie A2 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Torino-Urania Milano” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Le sfide tra Basket Torino e Super Flavor Milano hanno sempre regalato equilibrio e spettacolo. Le due squadre si sono affrontate 15 volte in gare ufficiali, con un bilancio leggermente favorevole ai piemontesi: 9 vittorie per i padroni di casa di oggi e 6 successi per gli ospiti.

Sul piano offensivo, i numeri raccontano di due formazioni capaci di dare ritmo e punti al match. Torino viaggia a una media di 80,07 punti realizzati a partita, mentre Milano si ferma a 76,07, per un totale medio di 156,13 punti complessivi per incontro.

L’ultimo precedente tra le due risale al 15 gennaio 2025, quando, sul parquet di Milano, Basket Torino si impose di misura con il punteggio di 73 a 72, al termine di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo possesso.

Guardando invece all’andamento stagionale, i gialloblù hanno finora disputato sei partite, con un bilancio equilibrato di tre vittorie e tre sconfitte. Momento più complicato, invece, per Super Flavor Milano, che nelle prime sei uscite stagionali ha raccolto soltanto una vittoria a fronte di cinque sconfitte.

Numeri che delineano un quadro chiaro: Torino parte con i favori del pronostico, ma Milano, pur in difficoltà, resta un’avversaria pericolosa, capace di ribaltare le statistiche se trova la serata giusta.

Non perdere l’occasione diseguire Torino-Urania Milano in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie A2.