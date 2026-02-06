Serie B, Palermo-Empoli: dove vedere la gara in streaming live e diretta tv

Palermo-Empoli sarà trasmessa in diretta su DAZN, piattaforma esclusiva per la Serie B, sabato 7 febbraio alle ore 17:15. Sarà possibile seguire la gara tra la formazione rosanera ed il club toscano su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. Inoltre, c'è anche l'alternativa di godersi il match su LaB Channel su Amazon Prime,

Il momento delle due squadre

Il Palermo arriva da 10 risultati utili consecutivi, dove i 22 punti raccolti stanno risultando un bottino importante verso la corsa in Serie A. La reduce vittoria contro il Bari per 0-3 ha dato ulteriore linfa vitale. L’Empoli, invece, nelle ultime uscite ha perso un po’ di terreno: le due sconfitte rimediate nelle ultime tre gare inziano a pesare. Se gli uomini di Alessio Dionisi vogliono puntare alla zona playoff hanno bisogno di smuovere la classifica.