Serie B, Palermo-Empoli: dove vedere la gara in streaming live e diretta tv

Quello del Barbera non può che essere un duello fondamentale, Si sfidano i rosanero e la squadra toscana: dove seguire il match
Al Renzo Barbera sono in palio tre punti importanti per le sorti del campionato. Il Palermo di Pippo Inzaghi, attualmente alla quarta posizione, punta alla promozione in Serie A, obiettivo proclamato dalla società. L’Empoli, invece, si gioca le possibilità di entrare nella zona playoff. Riusciranno gli uomini di Alessio Dionisi ad imporsi?

Dove vedere Palermo-Empoli in diretta TV e streaming gratis

Palermo-Empoli sarà trasmessa in diretta su DAZN, piattaforma esclusiva per la Serie B, sabato 7 febbraio alle ore 17:15. Sarà possibile seguire la gara tra la formazione rosanera ed il club toscano su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. Inoltre, c'è anche l'alternativa di godersi il match su LaB Channel su Amazon Prime,

Il momento delle due squadre

Il Palermo arriva da 10 risultati utili consecutivi, dove i 22 punti raccolti stanno risultando un bottino importante verso la corsa in Serie A. La reduce vittoria contro il Bari per 0-3 ha dato ulteriore linfa vitale. L’Empoli, invece, nelle ultime uscite ha perso un po’ di terreno: le due sconfitte rimediate nelle ultime tre gare inziano a pesare. Se gli uomini di Alessio Dionisi vogliono puntare alla zona playoff hanno bisogno di smuovere la classifica.

Palermo-Empoli: le probabili formazioni

Il tecnico del Palermo, Pippo Inzaghi, dovrebbe lanciare dal 1’ Johnsen, con Pohjanpalo che guida l’attacco rosanero. Alessio Dionisi, invece, e pronto a scendere in campo con il 3-4-2-1: il tecnico dell’Empoli si affida a Shpendi

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Gyasi, Johnsen; Pohjanpalo. All. Inzaghi.

Empoli (3-4-1-2): Fulignati; Lovato, Guarino, Curto; Candela, Degli Innocenti, Yepes, Elia; Ilie; Shpendi, Popov. All. Dionisi.

