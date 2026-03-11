Al momento l’AlbinoLeffe occupa l’undicesimo posto con 40 punti, raccolti grazie a 10 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte. Il rendimento interno della squadra è stato piuttosto positivo: tra le mura amiche sono arrivate 7 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, numeri che confermano come il fattore campo possa avere un peso rilevante nella partita.

Dove vedere Albinoleffe-Giana Erminio in diretta tv e streaming live

La partita Albinoleffe-Giana Erminio sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un conto attivo sarà possibile seguire la partita in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Albinoleffe-Giana Erminio in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet e vivi tutte le emozioni del Girone B di Serie C.