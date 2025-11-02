Lo streaming gratis della gara di campionato Alcione-Pro Patria: la partita di Serie C in diretta tv live grazie a Bet365

Carmine Panarella 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 15:22)

Il girone B di Serie C ci propone un match che potrebbe decidersi sui dettagli. Alcione e Pro Patria si affrontano lunedì 3 novembre alle ore 20:30 in una sfida tra due squadre che puntano a consolidare la propria posizione in classifica e trovare continuità di risultati. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Alcione-Pro Patria in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Alcione-Pro Patria in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per seguire la Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Alcione-Pro Patria” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — L’Alcione si presenta al match desideroso di confermare la propria posizione nelle zone alte della classifica e ottenere punti preziosi per consolidare il quinto posto. La squadra ha mostrato buone trame offensive ma deve mantenere continuità in entrambe le fasi. L’Alcione è quinta con 18 punti.

La Pro Patria, invece, cerca punti salvezza e punta a risalire dalla parte bassa della graduatoria, sfruttando eventuali indecisioni della difesa avversaria. La squadra deve essere efficace sia in fase difensiva che offensiva per ottenere un successo esterno. La Pro Patria è diciannovesima con 8 punti.

Le probabili formazioni di Alcione-Pro Patria — Entrambi gli allenatori si affidano ai propri moduli di riferimento, puntando su equilibrio e compattezza. Il tecnico dell’Alcione dovrebbe confermare un 4-3-1-2, cercando ampiezza e dinamismo sulle fasce, mentre la Pro Patria potrebbe schierarsi con un 3-4-1-2 più accorto, puntando a proteggere la difesa e sfruttare le ripartenze.

Alcione (4-3-1-2): Agazzi, Scudieri, Miculi, Ciappellano, Pirola, Bright, Galli, Invernizzi, Pitou, Zamparo, Morselli. Allenatore: Giovanni Cusatis

Pro Patria (3-4-1-2): Rovida, Reggiori, Masi, Motolese, Dimarco, Ferri, Munno, Citterio, Bagatti, Mastroianni, Udoh. Allenatore: Leandro Greco

Non perdere l’occasione di seguire Alcione-Pro Patria in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Alcione-Pro Patria in streaming live gratis su Bet365.